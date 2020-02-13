Белорусы стали чаще заключать брачные договоры

Источник материала: Ежедневник





Услуга заключения брачного договора становится все более востребованной в Беларуси. Только в прошлом году их составили 4 тысячи.

В предыдущем году брачных договоров было заключено примерно 4 тысячи, а в 2018 году их было на тысячу меньше — 3 тысячи.

В Минске к брачным договорам прибегают 40 % минчан, а в Брестской и Витебской областях - 10 %.

«На наш взгляд, когда добровольно урегулированы брачным договором имущественные и неимущественные вопросы, вопросы, связанные с воспитанием детей, с воспитанием детей в будущем – это направлено на цивилизованное разрешение споров в дальнейшем, укрепление семьи и нормальных партнерских отношений супругов», — рассказала начальник управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Ирина Целиковец, сообщает СТВ.

Также, по ее словам, все больше в Беларуси желающих вступить в брак появляется среди людей среднего возраста: мужчины — 30-31 год, женщины – 28 лет.

Что касаемо статистики количества разводов, она в последние годы сохраняется на одном уровне.