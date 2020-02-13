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Белорусы стали чаще заключать брачные договоры

13.02.2020 09:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусы стали чаще заключать брачные договоры

Услуга заключения брачного договора становится все более востребованной в Беларуси. Только в прошлом году их составили 4 тысячи.

В предыдущем году брачных договоров было заключено примерно 4 тысячи, а в 2018 году их было на тысячу меньше — 3 тысячи. 

В Минске к брачным договорам прибегают 40 % минчан, а в Брестской и Витебской областях - 10 %.   

«На наш взгляд, когда добровольно урегулированы брачным договором имущественные и неимущественные вопросы, вопросы, связанные с воспитанием детей, с воспитанием детей в будущем – это направлено на цивилизованное разрешение споров в дальнейшем, укрепление семьи и нормальных партнерских отношений супругов», — рассказала начальник управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Ирина Целиковец, сообщает СТВ. 

Также, по ее словам, все больше в Беларуси желающих вступить в брак появляется среди людей среднего возраста: мужчины — 30-31 год, женщины – 28 лет.

Что касаемо статистики количества разводов, она в последние годы сохраняется на одном уровне.

 
Теги: Минск
 
 
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Услуга заключения брачного договора становится все более востребованной в Беларуси. Только в прошлом году их составили 4 тысячи.
 
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