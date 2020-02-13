В Марокко изъяли 7,5 тонн марихуаны

На юге Марокко возле города Гулимин сотрудники полиции изъяли 7,5 тонн марихуаны. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает Синьхуа со ссылкой на Генеральное управление национальной безопасности Марокко.





korrespondent.net Отмечается, что партия наркотиков была обнаружена на нескольких складах в населенном пункте, расположенном в 70 км от Гулимина. Задержаны восемь подозреваемых. Правоохранительные органы также изъяли четыре автомобиля, два охотничьих ружья и свыше 100 патронов, пишет





"Результаты расследования показывают, что арестованные подозреваемые поддерживали связь с международной преступной организацией, занимающейся контрабандой наркотиков. Органы юстиции продолжают вести следствие по делу", – говорится в сообщении.







