Жительница Лиды вывозила белорусок в Турцию для занятия проституцией

Источник материала: Аргументы и факты

В период с 2017 года по май 2018 года обвиняемая находила с помощью различных интернет-ресурсов контакты девушек, сообщала им о возможности приехать в Турцию и получать вознаграждение за занятие проституцией.

Получив согласие, белоруска передавала паспортные данные соучастнику для покупки авиабилетов. Таким образом был организован выезд четырех женщин. По данным следствия, обещания в части условий проживания и размера вознаграждений не выполнялись.