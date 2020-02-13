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Жительница Лиды вывозила белорусок в Турцию для занятия проституцией

13.02.2020 10:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жительница Лиды вывозила белорусок в Турцию для занятия проституцией
Фото из открытых источников

В период с 2017 года по май 2018 года обвиняемая находила с помощью различных интернет-ресурсов контакты девушек, сообщала им о возможности приехать в Турцию и получать вознаграждение за занятие проституцией.

Получив согласие, белоруска передавала паспортные данные соучастнику для покупки авиабилетов. Таким образом был организован выезд четырех женщин. По данным следствия, обещания в части условий проживания и размера вознаграждений не выполнялись.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 14 ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 171 (организация и использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией) Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщили в Следственном комитете. 

Жительница Лиды вывозила белорусок в Турцию для занятия проституцией
В Беларуси в 2019 году около 100 мужчин наказали за занятие проституцией
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25-летняя уроженка Лиды действовала по предварительному сговору в группе с 31-летним турком.
 
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