Жительница Лиды вывозила белорусок в Турцию для занятия проституцией

В период с 2017 года по май 2018 года обвиняемая находила с помощью различных интернет-ресурсов контакты девушек, сообщала им о возможности приехать в Турцию и получать вознаграждение за занятие проституцией.
Получив согласие, белоруска передавала паспортные данные соучастнику для покупки авиабилетов. Таким образом был организован выезд четырех женщин. По данным следствия, обещания в части условий проживания и размера вознаграждений не выполнялись.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 14 ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 171 (организация и использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией) Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщили в Следственном комитете.