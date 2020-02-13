Аккумуляторы Bosch: оптимальный источник энергии для любого автомобиля

В каждой новой модели автомобиля увеличивается количество электронных компонентов, требующих надежного и бесперебойного питания. Поэтому при замене выработавшего ресурс аккумулятора важно приобрести источник энергии, отвечающий всем требованиям и условиям эксплуатации.

При выборе АКБ стоит ориентироваться на продукты крупнейших брендов и рекомендации производителей. Такой подход дает больше оснований рассчитывать на беспроблемную эксплуатацию автомобиля, чем выбор аккумулятора по принципу низкой стоимости, субъективной оценке знакомых или интересам консультантов в автомагазине.

В линейке аккумуляторных батарей Bosch заложены лучшие технологии, имеющиеся на рынке. На основе этих технологий создаются решения, адаптированные для любого типа транспорта, от мотоцикла до электромобиля.

Выбор в соответствии с особенностями модели автомобиля

Благодаря непрерывному развитию технологий компания Bosch предлагает аккумуляторы, максимально подходящие под условия работы каждого автомобиля.

Даже в базовой серии Bosch S3 заложены ряд технологических преимуществ, обеспечивающих эффективную работу АКБ. Решетка Power Frame обеспечивает лучшую проводимость, оптимальное прохождение тока и уменьшение вероятности коррозии. Это гарантирует высокий пусковой ток и быстрый заряд аккумулятора. Поэтому на автомобилях с небольшим уровнем энергопотребления батареи серии Bosch S3 будут обеспечивать надежное и продолжительное энергоснабжение.

Аккумуляторы линейки S4 предназначены для автомобилей с высоким уровнем энергопотребления, а батареи S4 E c улучшенной технологией EFB (Enhanced Flooded Battery) специально разработаны для легковых автомобилей с системой «старт-стоп». Благодаря повышенной устойчивости к циклическим нагрузкам они обеспечивают уверенный пуск двигателя даже в том случае, если во время остановки аккумулятор питает большое число потребителей электроэнергии.

В аккумуляторах серии S5 Bosch предлагает лучшие решения, при этом батареи S5 A с технологией AGM предназначены для особых условий работы в составе электросети с системой «старт-стоп» или системой рекуперации энергии торможения. В основу батарей AGM (Absorbent Glass Mat) положен принцип нетекучести электролита. Аккумуляторы с этой технологией обеспечивают стабильно высокую мощность в режиме старт-стоп, гарантируют питание любого количества электрооборудования и уверенный запуск двигателя даже в экстремальных ситуациях. Высокая производительность этого аккумулятора гарантирует эффективную отдачу и быстрый прием высоких токов в системах рекуперации энергии.

Качество, подтвержденное результатами опросов автомобилистов

Высокое доверие потребителей к аккумуляторным батареям Bosch неоднократно подтверждено независимыми исследованиями. В России такие исследования регулярно проводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Например, в исследовании 2015 года «ТОП-10 самых популярных аккумуляторов» владельцам автомобилей предложили ответить на вопрос «Какие бренды аккумуляторных батарей вы знаете?». Безоговорочным лидером по узнаваемости признана продукция Bosch, ее назвали 64% респондентов. При этом на вопрос «Какой аккумулятор вы купите в случае необходимости?» большинство, 48,8% опрошенных ответили, что предпочтут аккумулятор Bosch продукции других брендов. Повторное исследование, проведенное в 2017 году, подтвердило результаты предыдущего и продемонстрировало усиление лидирующих позиций Bosch - на первое место по узнаваемости аккумуляторы бренда вывели 71,3% опрошенных. А в исследовании 2019 года «ТОП-10 марок, заслуживающих доверия», рейтинг также неизменно возглавили батареи Bosch: то, что аккумуляторы марки достойны такой высокой оценки, посчитали 40% респондентов. Кроме того, бренд Bosch с индексом 9,11 баллов из 10 возможных стал лидером оценки удовлетворенности автомобильным аккумулятором у пользователей. Участники опроса выставляли оценки по 10-балльной шкале, где 10 соответствовало ответу «Полностью удовлетворен», а 1 – «Совершенно не удовлетворен».

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