ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В каком жилье и за сколько живут в других странах

13.02.2020 09:39 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Квартиры

В многоквартирных домах живет значительная часть россиян, украинцев, прибалтов, поляков, шведов, испанцев, корейцев и граждан многих других индустриальных государств. Но если квартиры в постсоциалистических странах скорее похожи, то в государствах «развитого капитализма» заметен национальный колорит.

Япония

Квартиры в Японии, особенно в столице и крупных городах, иногда вдвое меньше даже советских «маломерок». Коридор, зал и спальню иногда сочетают в одной комнате. То, что кажется раздвижным шкафом, может оказаться дверью на кухню, а габариты санузла примерно совпадают с принятыми в поездах.

В Японии считаются нормой квартиры в 25-30 квадратов, есть варианты в 10-15 метров.

Цена квадратного метра в Японии начинается от $3 600 за эконом-класс, в городах поднимается до $10 700, а в Токио от $12 000 и выше. Т.е. даже 20-метровая квартира может стать дороже $200 000. Аренда такой же квартиры в крупном городе не будет дешевле $800 в месяц. Коммунальные услуги в Японии также весьма дорогие.

Гонконг, Сингапур и кое-где в Европе

Тем, кто думает, что живет в тесноте, сообщаем, что по настоящему тесно, но дорого живут не только в Японии, но еще и в Гонконге, Сингапуре и кое-где в Западной Европе. Свободных площадей в этих регионах катастрофически мало, а спрос высок.

Жилье в Сингапуре называют самым дорогим в мире, цена 1 кв. м. в центре – $19 342, ближе к окраинам – $9 915. Однако жилье в Гонконге еще дороже: $30 767 за 1 кв. м. в центре, $19 654 в районах подешевле. Общая стоимость квартиры стартует от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов.

Очень интересные квартиры можно найти на юге Франции и на некоторых итальянских курортах. Там не предусмотрены кухни. Предполагается, что квартиры будут снимать туристы, которые едят в кафе и ресторанах. Цены, в пересчете на метры втрое ниже японских, но их обычно не покупают, а арендуют на время отдыха. За съемную однушку попросят $500-800 в месяц.

Южная Корея

Квартиры в Южной Корее побольше японских, но похвастаться коридорами, кухнями и санузлами тоже не могут.

Однако пространство хорошо организовано, добавляют простора большие окна. В квартирах живет примерно 80% южных корейцев.

По стоимости жилья в городах Южная Корея догоняет Японию, цена метра $5 000 – 10 000. Просторная по их меркам квартира в 60 кв. м. может стать в полмиллиона.

Испания

В бетонных многоэтажках, несмотря на знойный климат, живут многие испанцы.

По габаритам их квартиры ближе к нашим, но имеют интересные отличия. В испанских квартирах обычно есть жалюзи и ставни, стены красят в белый цвет и делают каменные полы. Что приятно в жару, но некомфортно в холодные дни. Тем более, что отопления в испанских квартирах обычно нет. Так же дела обстоят в других южных странах, например – в Израиле. Греться приходится электричеством. Те, кто победнее обходятся одеялами с электрообогревом и т.п.

Жилье в Испании, по европейским меркам, недорогое – $2 200 – $3 200 за 1 кв. м. Особенных ограничений по площади нет, можно купить небольшую квартиру за $80 000 и виллу за несколько миллионов.

Швеция

Квартиры и спальные районы в Швеции с одной стороны похожи на наши, но рассказывают, что «там все для людей».

В домах много вспомогательных помещений: для колясок и велосипедов, для спорта и отдыха, кладовки, прачечные.

В подъездах мусоропроводы не заварены, но, по отзывам, не воняют. Для решения внутренних вопросов жильцы объединяются в кооперативы.

Цена квадратного метра в городах обычно от $3 500 до $7 000. Квартира в 50 метров обойдется примерно в $250 000.

Социальное жилье

Самый первый и до сих пор сохранившийся жилой комплекс для бедных – квартал Фуггерай в немецком Аусбурге.

Построен еще в 1520-х годах представителем богатейшего в тот период семейства Фуггеров. Поселиться в квартале могли бедняки с безупречным поведением, обязательно католики. За проживание назначалась символическая плата деньгами и обязанность трижды в день молиться за семью благодетелей. Что интересно – арендная плата и основные условия до сих пор актуальны.

С тех пор концепция социального жилья принципиально не изменилась. Чтобы его получить следует нуждаться в крыше над головой и не иметь достаточных средств. Но требования к личности и поведению стали мягче.Такое жилье обычно строится самым экономичным способом. Планировка почти всегда типовая. Плата минимальная или совсем не начисляется.

Издалека красивее всего социальное жилье в Гонконге


Только норматив на одного человека там 2,2 метра (против 20 метров в Беларуси).

Вот такие социальные дома в Швеции:

А такие в США:

На первый взгляд – обычные спальники. По отзывам нуждающихся, вполне пристойная жилплощадь. Но многое зависит от жильцов.

После Второй Мировой многоэтажками намеревались застроить не только Европу, но и немалую часть Америки. С одной стороны, была масса нуждающихся жилье, с другой – государственное финансирование и смелые архитекторы.

Но, в Америке и Англии эксперимент не удался. Оказалось, что разные слои общества слишком плохо уживаются друг с другом. Более обеспеченные быстро вернулись в особняки, их место заняли неимущие, дома превратились во что-то среднее между «бомжатниками» и гетто. А через 2 десятилетия пошли под снос. Кадры из прямого эфира американского телевидения:

Индивидуальная застройка

«Яркими индивидуалистами» остались американцы, британцы, ирландцы, австралийцы, изрядная часть немцев, французов и жителей других западных стран.

Правда, их дома отличаются от нашего частного сектора тем, что в них сразу есть все гарантированные в квартирах удобства. И строит их не сам хозяин из того что придется, а профессионалы.

Жилой квартал в Орегоне:

У британцев похоже, но теснее:

Очень часто дома в одном квартале/районе имеют схожую архитектуру, размер участка и стоимость. Последний параметр ключевой. В той же Америке есть жилые массивы с домами «миллионниками», «двухмиллионниками», с жильем гораздо дороже и заметно дешевле. Часто строят не под заказ, а на продажу. Потому в кризисные времена масса «домов-миллионников» остается непроданной. Кстати, в Европе и Америке пустующего жилья больше, чем бездомных. Правда, много таких домов заброшены.

По отзывам частных лиц на портале numbeo.com, квадратный метр жилплощади в США стоит $2 000 – $3 000, в Австралии – $3 700 – $5 000, а в Британии – $4 000 – $5 700. Потому не удивительно, что жилье в Америке просторнее, чем в большинстве других государств.

Индивидуальные дома различаются по странам примерно также как квартиры.

  • Японцы экономят площадь.
  • Испанцы и все южане экономят на системах отопления.
  • В австралийских домах еще недавно делали очень тонкие стены, а в Японии это было традицией из-за стихийных бедствий.
  • В Англии продолжают делать 2 разных крана для горячей и холодной воды, и греются каминами.
  • В Финляндии обязательно заводят сауну.
  • А в Норвегии красят стены в черный цвет дегтем (считается экологичо).

И возвращаясь к стоимости жилья в разных странах, следует упомянуть одну общую закономерность:

Цены не всегда соответствуют средним доходам по стране, большее значение имеют спрос и предложение в конкретном населенном пункте. Самое дорогое жилье там, где мало места, но много хорошо оплачиваемой работы.

Кто сколько метров занимает

«Восток-Запад» иные стандарты. Отдельная комната для каждого ребенка – социальный норматив, и ответственный хозяин (по отзывам из Германии) не сдаст двухкомнатную квартиру семье с двумя детьми.

В некоторых странах жилье описывают не привычным для нас метражом, а количеством спален. Здесь статистики меньше, но некоторые сведения есть:

Для Беларуси такой информации не нашлось, но скорее всего наши показатели мало отличаются от российских.

Для подготовки материала использовались фото и информация с сайтов: bolshoyvopros.ru, immigrant.today, adme.ru, realty.rbc.ru, segodnya.ua, econet.ru, macos.livejournal.com, kommersant.ru, grishasergei.livejournal.com

Текст: Игорь Смирнов
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Myfin.by периодически пишет о жилой недвижимости в Беларуси. Но для расширения кругозора посмотрим, какое жилье предпочитают в других странах и что с этим связано. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика