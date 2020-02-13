В каком жилье и за сколько живут в других странах

Источник материала: Myfin

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Квартиры



В многоквартирных домах живет значительная часть россиян, украинцев, прибалтов, поляков, шведов, испанцев, корейцев и граждан многих других индустриальных государств. Но если квартиры в постсоциалистических странах скорее похожи, то в государствах «развитого капитализма» заметен национальный колорит.

Япония

Квартиры в Японии, особенно в столице и крупных городах, иногда вдвое меньше даже советских «маломерок». Коридор, зал и спальню иногда сочетают в одной комнате. То, что кажется раздвижным шкафом, может оказаться дверью на кухню, а габариты санузла примерно совпадают с принятыми в поездах.

В Японии считаются нормой квартиры в 25-30 квадратов, есть варианты в 10-15 метров.

Цена квадратного метра в Японии начинается от $3 600 за эконом-класс, в городах поднимается до $10 700, а в Токио от $12 000 и выше. Т.е. даже 20-метровая квартира может стать дороже $200 000. Аренда такой же квартиры в крупном городе не будет дешевле $800 в месяц. Коммунальные услуги в Японии также весьма дорогие.

Гонконг, Сингапур и кое-где в Европе

Тем, кто думает, что живет в тесноте, сообщаем, что по настоящему тесно, но дорого живут не только в Японии, но еще и в Гонконге, Сингапуре и кое-где в Западной Европе. Свободных площадей в этих регионах катастрофически мало, а спрос высок.

Жилье в Сингапуре называют самым дорогим в мире, цена 1 кв. м. в центре – $19 342, ближе к окраинам – $9 915. Однако жилье в Гонконге еще дороже: $30 767 за 1 кв. м. в центре, $19 654 в районах подешевле. Общая стоимость квартиры стартует от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов.

Очень интересные квартиры можно найти на юге Франции и на некоторых итальянских курортах. Там не предусмотрены кухни. Предполагается, что квартиры будут снимать туристы, которые едят в кафе и ресторанах. Цены, в пересчете на метры втрое ниже японских, но их обычно не покупают, а арендуют на время отдыха. За съемную однушку попросят $500-800 в месяц.

Южная Корея

Квартиры в Южной Корее побольше японских, но похвастаться коридорами, кухнями и санузлами тоже не могут.

Однако пространство хорошо организовано, добавляют простора большие окна. В квартирах живет примерно 80% южных корейцев.

По стоимости жилья в городах Южная Корея догоняет Японию, цена метра $5 000 – 10 000. Просторная по их меркам квартира в 60 кв. м. может стать в полмиллиона.

Испания

В бетонных многоэтажках, несмотря на знойный климат, живут многие испанцы.

По габаритам их квартиры ближе к нашим, но имеют интересные отличия. В испанских квартирах обычно есть жалюзи и ставни, стены красят в белый цвет и делают каменные полы. Что приятно в жару, но некомфортно в холодные дни. Тем более, что отопления в испанских квартирах обычно нет. Так же дела обстоят в других южных странах, например – в Израиле. Греться приходится электричеством. Те, кто победнее обходятся одеялами с электрообогревом и т.п.

Жилье в Испании, по европейским меркам, недорогое – $2 200 – $3 200 за 1 кв. м. Особенных ограничений по площади нет, можно купить небольшую квартиру за $80 000 и виллу за несколько миллионов.

Швеция

Квартиры и спальные районы в Швеции с одной стороны похожи на наши, но рассказывают, что «там все для людей».

В домах много вспомогательных помещений: для колясок и велосипедов, для спорта и отдыха, кладовки, прачечные.

В подъездах мусоропроводы не заварены, но, по отзывам, не воняют. Для решения внутренних вопросов жильцы объединяются в кооперативы.

Цена квадратного метра в городах обычно от $3 500 до $7 000. Квартира в 50 метров обойдется примерно в $250 000.

Социальное жилье

Самый первый и до сих пор сохранившийся жилой комплекс для бедных – квартал Фуггерай в немецком Аусбурге.

Построен еще в 1520-х годах представителем богатейшего в тот период семейства Фуггеров. Поселиться в квартале могли бедняки с безупречным поведением, обязательно католики. За проживание назначалась символическая плата деньгами и обязанность трижды в день молиться за семью благодетелей. Что интересно – арендная плата и основные условия до сих пор актуальны.

С тех пор концепция социального жилья принципиально не изменилась. Чтобы его получить следует нуждаться в крыше над головой и не иметь достаточных средств. Но требования к личности и поведению стали мягче.Такое жилье обычно строится самым экономичным способом. Планировка почти всегда типовая. Плата минимальная или совсем не начисляется.

Издалека красивее всего социальное жилье в Гонконге





Только норматив на одного человека там 2,2 метра (против 20 метров в Беларуси).

Вот такие социальные дома в Швеции:

А такие в США:

На первый взгляд – обычные спальники. По отзывам нуждающихся, вполне пристойная жилплощадь. Но многое зависит от жильцов.

После Второй Мировой многоэтажками намеревались застроить не только Европу, но и немалую часть Америки. С одной стороны, была масса нуждающихся жилье, с другой – государственное финансирование и смелые архитекторы.

Но, в Америке и Англии эксперимент не удался. Оказалось, что разные слои общества слишком плохо уживаются друг с другом. Более обеспеченные быстро вернулись в особняки, их место заняли неимущие, дома превратились во что-то среднее между «бомжатниками» и гетто. А через 2 десятилетия пошли под снос. Кадры из прямого эфира американского телевидения:

Индивидуальная застройка

«Яркими индивидуалистами» остались американцы, британцы, ирландцы, австралийцы, изрядная часть немцев, французов и жителей других западных стран.

Правда, их дома отличаются от нашего частного сектора тем, что в них сразу есть все гарантированные в квартирах удобства. И строит их не сам хозяин из того что придется, а профессионалы.

Жилой квартал в Орегоне:

У британцев похоже, но теснее:

Очень часто дома в одном квартале/районе имеют схожую архитектуру, размер участка и стоимость. Последний параметр ключевой. В той же Америке есть жилые массивы с домами «миллионниками», «двухмиллионниками», с жильем гораздо дороже и заметно дешевле. Часто строят не под заказ, а на продажу. Потому в кризисные времена масса «домов-миллионников» остается непроданной. Кстати, в Европе и Америке пустующего жилья больше, чем бездомных. Правда, много таких домов заброшены.

По отзывам частных лиц на портале numbeo.com, квадратный метр жилплощади в США стоит $2 000 – $3 000, в Австралии – $3 700 – $5 000, а в Британии – $4 000 – $5 700. Потому не удивительно, что жилье в Америке просторнее, чем в большинстве других государств.

Индивидуальные дома различаются по странам примерно также как квартиры.

Японцы экономят площадь.

Испанцы и все южане экономят на системах отопления.

В австралийских домах еще недавно делали очень тонкие стены, а в Японии это было традицией из-за стихийных бедствий.

В Англии продолжают делать 2 разных крана для горячей и холодной воды, и греются каминами.

В Финляндии обязательно заводят сауну.

А в Норвегии красят стены в черный цвет дегтем (считается экологичо).

И возвращаясь к стоимости жилья в разных странах, следует упомянуть одну общую закономерность:

Цены не всегда соответствуют средним доходам по стране, большее значение имеют спрос и предложение в конкретном населенном пункте. Самое дорогое жилье там, где мало места, но много хорошо оплачиваемой работы.

Кто сколько метров занимает

«Восток-Запад» иные стандарты. Отдельная комната для каждого ребенка – социальный норматив, и ответственный хозяин (по отзывам из Германии) не сдаст двухкомнатную квартиру семье с двумя детьми.



В некоторых странах жилье описывают не привычным для нас метражом, а количеством спален. Здесь статистики меньше, но некоторые сведения есть:

Для Беларуси такой информации не нашлось, но скорее всего наши показатели мало отличаются от российских.

Для подготовки материала использовались фото и информация с сайтов: bolshoyvopros.ru, immigrant.today, adme.ru, realty.rbc.ru, segodnya.ua, econet.ru, macos.livejournal.com, kommersant.ru, grishasergei.livejournal.com