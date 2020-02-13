Трагедия под Псковом: погибли 8 украинцев, пострадал белорус

На месте аварии / nwroads.ru

Как сообщает, в четверг в 12:29 на трассе Санкт-Петербург — Псков в Пустошкинском районе столкнулись микроавтобус Mercedes с украинскими номерами и грузовик Volvo. Кроме белоруса в ДТП пострадал один украинец. Они госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Вероятно, гражданин Беларуси — это водитель грузовика.