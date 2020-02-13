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Трагедия под Псковом: погибли 8 украинцев, пострадал белорус

13.02.2020 09:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Псковской области России произошла авария, в которой погибли 8 украинцев и пострадал гражданин Беларуси.


На месте аварии / nwroads.ru

Как сообщает radiosputnik.ria.ru, в четверг в 12:29 на трассе Санкт-Петербург — Псков в Пустошкинском районе столкнулись микроавтобус Mercedes с украинскими номерами и грузовик Volvo. Кроме белоруса в ДТП пострадал один украинец. Они госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Вероятно, гражданин Беларуси — это водитель грузовика.

Возбуждено уголовное дело, статья — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Дорожная служба утверждает, что участок трассы, где произошла авария, был обработан противогололедными материалами.

 
 
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В Псковской области России произошла авария, в которой погибли 8 украинцев и пострадал гражданин Беларуси.
 
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