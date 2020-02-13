|
Трагедия под Псковом: погибли 8 украинцев, пострадал белорус
Источник материала: Партизан
В Псковской области России произошла авария, в которой погибли 8 украинцев и пострадал гражданин Беларуси.
На месте аварии / nwroads.ru
Как сообщает
Возбуждено уголовное дело, статья — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Дорожная служба утверждает, что участок трассы, где произошла авария, был обработан противогололедными материалами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Псковской области России произошла авария, в которой погибли 8 украинцев и пострадал гражданин Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)