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ЕС продлит на год оружейное эмбарго в отношении Беларуси

13.02.2020 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специальные представители стран - членов Евросоюза согласовали продление на год оружейного эмбарго в отношении Беларуси, срок действия которого истекает 28 февраля. Речь идет о запрете на поставки оружия и полицейской спецтехники.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

"Послы ЕС приняли решение сегодня продлить срок действия оружейного эмбарго в отношении Минска еще на год", - сказал он.

По словам дипломата, это решение должно быть утверждено Советом ЕС. "Ожидается, что решение будет утверждено Советом ЕС на следующей неделе, после чего будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу", - пояснил он.

Первый блок визовых санкций в отношении Беларуси и Александра Лукашенко ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году. С тех пор пакет ограничительных мер неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось. Однако в феврале 2016 года ЕС частично снял санкции с республики, которые действовали более 13 лет. Брюссель не стал продлевать ограничительные меры против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний, однако эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения против четырех белорусских силовиков были сохранены.

 
Теги: Минск
 
 
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Специальные представители стран - членов Евросоюза согласовали продление на год оружейного эмбарго в отношении Беларуси, срок действия которого истекает 28...
 
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