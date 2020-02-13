Работу Алеси Гембицкой отметили в республике

Источник материала: Клiч Радзiмы

В конце декабря 2019 года были подведены итоги республиканского конкурса графических работ среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции на тему «Формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ. Преодоление стигмы и недопущение дискриминации». Конкурс проводился Министерством здравоохранения в рамках реализации подпрограммы: «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016—2020 годы.

В конкурсе приняли участие более 730 работ со всех уголков страны. Жюри выбрало 8 победителей в двух номинациях. Также Министерство здравоохранения Республики Беларусь выразило благодарность шестнадцати авторам, принявшим участие в Республиканском конкурсе. За активную жизненную позицию, участие в профилактической работе по проблеме ВИЧ-инфекции сувенирной продукцией с логотипом (сумка, термос, флэш-карта, брелок-фонарик, ежедневник, ручка) награждена шарковчанка — Алеся Гембицкая (7 класс СШ № 1) автор графической работы: «Победим стигму».

30 января в актовом зале школы собралась параллель седьмых классов. Перед школьниками выступили директор школы Сергей Рафаилович Ганебный и главный государственный санитарный врач района Владимир Леонидович Гращенко.

— Приятно, когда ученики школы принимают участие в различных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах и спортивных соревнованиях, — отметил Сергей Рафаилович. — Вдвойне приятно, когда они добиваются успехов. Залог успешного обучения в школе — это развитие и активное использование учениками своих творческих способностей. Работу нашей ученицы Алеси Гембицкой отметили на республиканском уровне. Конечно, для Алеси и ее авторского видения это почетно. Пожелаем ей дальнейших успехов.

Главный государственный санитарный врач района Владимир Леонидович Гращенко, вручая семикласнице диплом и памятный подарок, поблагодарил Алесю за участие и пожелал ей дальнейших творческих успехов и побед.

Елена АНАНИЧ.