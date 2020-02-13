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Дедушка строил чудо-страну: внук Назарбаева попросил политическое убежище в Великобритании

13.02.2020 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внук бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев заявил в Facebook, что попросил политическое убежище в Великобритании. «Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!» - отметил внук многолетнего казахского лидера.

Дедушка строил чудо-страну: внук Назарбаева попросил политическое убежище в Великобритании
Айсултан считает, что если народ объединиться против государства, то он сможет перевернуть государство «вверх дном» и тогда наступит «новое начало». Внук Назарбаева уверяет, что бог на его стороне и он со сторонниками победит.

Айсултан уверяет, что владеет информацией о коррупции между российскими и казахстанскими властями. Свою семью он называет «жадной и ненасытной», в особенности это касается матери Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента. Все люди должны знать правду, уверен Айсултан.

Парень отметил, что все началось после того, как он занял руководящий пост в федерации футбола Казахстана. Тогда Дарига Назарбаева и ее муж Кайрат Шарипбаев начали интриговать против бывшего тестя Айсултана - Кайрата Боранбаева, втягивая в это президента Назарбаева. И причина была в газовом контракте с Россией, согласно которому Казахстан продавал топливо российской компании. Айсултан уверяет, что деньги оседают в Сингапуре, и в итоге оказываются в карманах российской верхушки. «Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год, делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем», - отметил Айсултан. Мать собралась отобрать контракт, но Айсултан занял сторону тестя. 

После этого конфликт только раскручивался. Дед, Нурсултан Назарбаев, вызвал Айсултана к себе на ковер и провел жесткую беседу. После этого внук разочаровался в своем деде. «Он за свою жизнь сделал много ошибок, но и хорошего сделал тоже немало!» - отмечает юноша. 

Айсултан живет в Британии уже несколько лет, в 2019 году в Лондоне его приговорили к условному сроку за нападение на полицейского.

 
 
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Внук бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев заявил в Facebook, что попросил политическое убежище в Великобритании. «Мои...
 
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