Источник материала: Новости Волковыска

Волковысская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что законодательством предусмотрена административная ответственность за загрязнение либо засорение вод предусмотренная статьей 15.51 КоАП Республики Беларусь, при выявлении факта нарушения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полосах санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя до 30 базовых величин, а на юридическое лицо до 50 базовых величин.

Также за загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности предусмотрена ответственность статьей 15.30 КоАП Республики Беларусь. Так за загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя до 50 базовых величин, а на юридическое лицо до 300 базовых величин.

По всем возникшим вопросам либо в случаях выявления фактов нарушений природоохранного законодательства граждане могут в любое время суток обратиться в Волковысскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по телефону 8(01512) 25000 либо 25112.

Старший госинспектор Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Игорь Лукша