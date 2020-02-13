Неосторожное обращение с огнем бьет по карману!

Источник материала: Клiч Радзiмы



Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении — до сих пор одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей. Не секрет, что часто события с гибелью людей развиваются по сценарию — выпил — закурил — уснул — не проснулся. Даже если исключить из этой цепочки первое звено, печальных последствий не избежать. Однако чаще всего жертвами огня в таких случаях становятся граждане, злоупотребляющие спиртным, ведущие асоциальный образ жизни. И, если на улице пьяный курильщик мог уронить горящую сигарету на землю или асфальт, то дома она падает на пол или в постель. В лучшем случае последствия — это ожоги различной степени тяжести и значительный материальный ущерб, но, как правило, нерадивые курильщики платят цену куда большую, чем можно выразить в денежном эквиваленте — жизнь, вот что им приходится положить на алтарь собственной беспечности, и, зачастую, не только свою жизнь.

Помните:

— ни в коем случае не курите в постели, а также вблизи сгораемых веществ и материалов, этого же требуйте от посещающих вас гостей;

— не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросайте их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов;

— не бросайте окурки с балконов или окон. Они могут спровоцировать пожар, попав на балконы, где часто хранятся старые вещи;

— не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты лестничной клетки.

Нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на юридическое лицо — предупреждение или наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин. Эти же нарушения правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее возникновение пожара — влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин.

Д. КОТОВИЧ,

инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС.