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Неосторожное обращение с огнем бьет по карману!
13.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Помните:
— ни в коем случае не курите в постели, а также вблизи сгораемых веществ и материалов, этого же требуйте от посещающих вас гостей;
— не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросайте их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов;
— не бросайте окурки с балконов или окон. Они могут спровоцировать пожар, попав на балконы, где часто хранятся старые вещи;
— не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты лестничной клетки.
Нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на юридическое лицо — предупреждение или наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин. Эти же нарушения правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее возникновение пожара — влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин.
Д. КОТОВИЧ,
инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС.
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