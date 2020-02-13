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Этический кодекс педагога. Что изменится в школах Беларуси?

13.02.2020 11:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вскоре белорусские учителя получат собственный этический кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ уже разработан и опубликован для общественного обсуждения на сайте Министерства образования.

До 1 марта у всех желающих есть возможность высказать свои идеи по поводу примерных правил и норм поведения для педагогов.

Этический кодекс педагога. Что изменится в школах Беларуси?

Одной из причин появления документа стали нередкие конфликты между учителями и школьниками.

Подобный свод норм поведения будет состоять из 4-х частей. Где, кроме общих положений, прописано, какими должны быть взаимоотношения между наставниками и учениками, коллегами-педагогами, а также учителями и родителями.

Этический кодекс педагога. Что изменится в школах Беларуси?

В отдельный пункт вынесли и этические требования к самому педагогу.

Предполагается, что появление кодекса поможет сохранить как авторитет профессии учителя, так и корректно разрешать, возникающие в учебном процессе, спорные вопросы.

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Новости Беларуси. Вскоре белорусские учителя получат собственный этический кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ уже разработан и...
 
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