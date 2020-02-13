Девушка, работавшая кассиром, выложила свои пляжные фото. Теперь она зарабатывает тысячи долларов

Источник материала: Tut.by

Кассир из «Макдоналдса» выложила в социальные сети пляжные фото из отпуска и разбогатела. Ее историю приводит Mirror, краткий перевод размещен на lenta.ru.

23-летняя Таня Макдоннелл из Хоутон ле Спринг, Англия, работала в ресторане быстрого питания, расположенном в торговом центре. Около года тому назад девушка опубликовала на своей странице в Instagram снимки в купальнике, которые сделала во время отдыха в Дубае.

Публикации привлекли внимание манчестерского модельного агентства J’adore Models. Вскоре Макдоннелл заключила контракт и начала карьеру модели, оставив предыдущую работу. Затем ей предложили сотрудничество и другие известные агентства, такие как MGM Models и W Model Management.

В настоящий момент Макдоннелл позирует для рекламных кампаний модных брендов по всему миру. По информации издания, ее зарплата составляет около 1300 долларов в день.