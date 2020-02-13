ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка, работавшая кассиром, выложила свои пляжные фото. Теперь она зарабатывает тысячи долларов

13.02.2020 11:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кассир из «Макдоналдса» выложила в социальные сети пляжные фото из отпуска и разбогатела. Ее историю приводит Mirror, краткий перевод размещен на lenta.ru.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tanya Mcdonnell (@tanyaslasagne) 16 Янв 2020 в 12:13 PST

23-летняя Таня Макдоннелл из Хоутон ле Спринг, Англия, работала в ресторане быстрого питания, расположенном в торговом центре. Около года тому назад девушка опубликовала на своей странице в Instagram снимки в купальнике, которые сделала во время отдыха в Дубае.

Публикации привлекли внимание манчестерского модельного агентства J’adore Models. Вскоре Макдоннелл заключила контракт и начала карьеру модели, оставив предыдущую работу. Затем ей предложили сотрудничество и другие известные агентства, такие как MGM Models и W Model Management.

В настоящий момент Макдоннелл позирует для рекламных кампаний модных брендов по всему миру. По информации издания, ее зарплата составляет около 1300 долларов в день.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23-летняя Таня Макдоннелл (Tanya McDonnell) из Хоутон ле Спринг, Англия, работала в ресторане быстрого питания, расположенном в торговом центре.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пейзажи, натюрморты, портреты... В Бресте открылась выставка «Как рассказать любовь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика