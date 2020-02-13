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13.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Напоминаем нашим читателям, что в газете «Нясвіжскія навіны» за 31 января была напечатана статья «Нам по 66. И мы 50 лет назад окончили школу», посвященная выпуску 1970 года Сейловичской средней школы.

И вот на Несвижчину недавно пришло электронное письмо из российского Пскова. «Нашелся» наш одноклассник Иван Таратута. Он коротко рассказал о своем дальнейшем жизненном пути.

В 1971 году Ивана призвали в армию. А в 72-м он осуществил свою мечту стать офицером: поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище. Окончил его с отличием в 1976 году. Служил в воздушно-десантных войсках в Пскове. В 1981 — 1983 годах выполнял интернациональный долг в Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды. Потом продолжал службу в Пскове, а в 1994 году в звании капитана был уволен в запас по состоянию здоровья.

Наши люди

У Ивана Константиновича двое детей, три внука и внучка. Три года назад он с супругой приезжал в Беларусь — к племянникам в Минск и на могилы отца и матери в родные Сейловичи, общался с соседями и родственниками,  которые приглашали земляка наведываться еще. Кто знает, получится ли у Ивана Таратуты приехать снова на малую родину и встретиться с кем-то из одноклассников. Может случиться так, что отрезок времени в 50 лет, которые прошли после окончания нашей школы, будет прирастать и прирастать годами — без встреч, без общения вживую. Но не будет забвения. Мы рады, что узнали некоторые подробности биографии Ивана Константиновича. Я бы сказала — героической биографии, потому что орден Красной Звезды тому свидетель. А те, кто служил в Афгане, знают ему цену…

Тамара ПРАЛЬ-ГУЛЬ,

г. Несвиж.

 


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Теги: Минск
 
 
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Напоминаем нашим читателям, что в газете «Нясвіжскія навіны» за 31 января была напечатана статья «Нам по 66. И мы 50
 
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