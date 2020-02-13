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Любой каприз за ваши деньги: Лукашенко зовет швейцарский бизнес в Беларусь

13.02.2020 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования, заявил Лукашенко на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом



Во время встречи Лукашенко отметил, что Беларусь часто называют восточной Швейцарией. 

"Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами, - сказал Лукашенко. - Правда, есть небольшие отличия. 

Все-таки мы страна лесная, равнинная, с большим количеством водных ресурсов. У вас, что привлекает всегда людей, - много хороших доступных горнолыжных курортов. Горы очень красят вашу страну. К сожалению, у нас такого нет".

Лукашенко отметил, что у Беларуси со Швейцарией всегда были хорошие, добрые отношения. "Но я думаю, что нам есть куда расти, особенно в сфере торгово-экономических отношений. Экономика - главное. Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования", - подчеркнул он.


В качестве позитивного примера взаимодействия двух стран Александр Лукашенко назвал решения о назначении посла Швейцарии в Беларуси и об открытии в Минске посольства этой страны. 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования, заявил Лукашенко на встрече с главой Федерального департамента...
 
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