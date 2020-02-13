Любой каприз за ваши деньги: Лукашенко зовет швейцарский бизнес в Беларусь









Во время встречи Лукашенко отметил, что Беларусь часто называют восточной Швейцарией.





"Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами, - сказал Лукашенко. - Правда, есть небольшие отличия.





Все-таки мы страна лесная, равнинная, с большим количеством водных ресурсов. У вас, что привлекает всегда людей, - много хороших доступных горнолыжных курортов. Горы очень красят вашу страну. К сожалению, у нас такого нет".





Лукашенко отметил, что у Беларуси со Швейцарией всегда были хорошие, добрые отношения. "Но я думаю, что нам есть куда расти, особенно в сфере торгово-экономических отношений. Экономика - главное. Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования", - подчеркнул он.







