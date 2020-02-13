|
Звезды популярного шоу на ТНТ выступят в Минске
Источник материала: Tut.by
Звезды одного из самых популярных шоу телеканала ТНТ
Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные темы, близкие каждому. В этот вечер артисты перенесут аудиторию на заграничные курорты и в российскую глубинку, заставят посмеяться над всем недовольной тещей, школьными и университетскими заморочками и гламурными вечеринками, раскроют обратную сторону жизни олигархов и звезд, работников сферы производства и торговли. Среди героев представлены абсолютно разные типажи: чиновники, врачи, банковские работники, начальники, певцы, актеры. И все это создано в юмористической форме.
На сцене концертного зала «Минск» выступят звезды шоу: Ольга Картункова, Азамат Мусагалиев, Давид Цаллаев, Тимур Тания, Денис Дорохов, Максим Киселев, Екатерина Моргунова, Александр Пташенчук, Заур Байцаев, Михаил Стогниенко, Тимур Бабъяк, Вячеслав Макаров, Карина Зверева, Валерий Равдин и Юлия Топольницкая.
Еще на AFISHA.TUT.BY:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезды одного из самых популярных шоу телеканала ТНТ «Однажды в России» возвращаются в Минск. Они выступят на сцене КЗ «Минск» 25 апреля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)