ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезды популярного шоу на ТНТ выступят в Минске

13.02.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Звезды одного из самых популярных шоу телеканала ТНТ «Однажды в России» возвращаются в Минск. Они выступят на сцене КЗ «Минск» 25 апреля.


Фото предоставлено организаторами

Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные темы, близкие каждому. В этот вечер артисты перенесут аудиторию на заграничные курорты и в российскую глубинку, заставят посмеяться над всем недовольной тещей, школьными и университетскими заморочками и гламурными вечеринками, раскроют обратную сторону жизни олигархов и звезд, работников сферы производства и торговли. Среди героев представлены абсолютно разные типажи: чиновники, врачи, банковские работники, начальники, певцы, актеры. И все это создано в юмористической форме.

На сцене концертного зала «Минск» выступят звезды шоу: Ольга Картункова, Азамат Мусагалиев, Давид Цаллаев, Тимур Тания, Денис Дорохов, Максим Киселев, Екатерина Моргунова, Александр Пташенчук, Заур Байцаев, Михаил Стогниенко, Тимур Бабъяк, Вячеслав Макаров, Карина Зверева, Валерий Равдин и Юлия Топольницкая.

Когда: 25 апреля, 19.00
Где: КЗ Минск
Сколько: 48 — 143 рубля

Купить билет

Еще на AFISHA.TUT.BY:

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезды одного из самых популярных шоу телеканала ТНТ «Однажды в России» возвращаются в Минск. Они выступят на сцене КЗ «Минск» 25 апреля.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на переходе Mazda сбила ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика