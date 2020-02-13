Звезды популярного шоу на ТНТ выступят в Минске

Источник материала: Tut.by

Звезды одного из самых популярных шоу телеканала ТНТ «Однажды в России» возвращаются в Минск . Они выступят на сцене КЗ «Минск» 25 апреля.



Фото предоставлено организаторами

Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные темы, близкие каждому. В этот вечер артисты перенесут аудиторию на заграничные курорты и в российскую глубинку, заставят посмеяться над всем недовольной тещей, школьными и университетскими заморочками и гламурными вечеринками, раскроют обратную сторону жизни олигархов и звезд, работников сферы производства и торговли. Среди героев представлены абсолютно разные типажи: чиновники, врачи, банковские работники, начальники, певцы, актеры. И все это создано в юмористической форме.

На сцене концертного зала «Минск» выступят звезды шоу: Ольга Картункова, Азамат Мусагалиев, Давид Цаллаев, Тимур Тания, Денис Дорохов, Максим Киселев, Екатерина Моргунова, Александр Пташенчук, Заур Байцаев, Михаил Стогниенко, Тимур Бабъяк, Вячеслав Макаров, Карина Зверева, Валерий Равдин и Юлия Топольницкая.

Когда: 25 апреля, 19.00

Где: КЗ Минск

Сколько: 48 — 143 рубля Купить билет

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