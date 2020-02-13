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«29 добрых дел»: в Минской области проводится благотворительная акция

13.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 1 по 29 февраля в Минской области проводится благотворительная акция «29 добрых дел». Цель проекта — привлечь внимание к нуждающимся во внимании и заботе учащимся.

Активно в проведении мероприятий благотворительной акции участвуют и школьники Несвижчины. Ежедневно в учреждениях образования рай-она проводятся мероприятия по привитию детям гуманности, чувства сострадания и милосердия: конкурсно-развлекательная программа «Волшебный мир», акция добрых дел «Уважая старость», благотворительный концерт «Как прекрасен этот мир», спортивные эстафеты.

«29 добрых дел»: в Минской области проводится благотворительная акция

Также запланировано проведение акций «Пазл добра», «Спешите делать добро», «Визит доброты», «Открытое сердце», «Подари улыбку другу», «Живая почта», учащиеся школ района посетят центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района, Городейскую вспомогательную школу-интернат с целью вовлечения ребят в организацию игровых и обучающих мероприятий.

Завершится акция праздничным концертом «Мечты должны сбываться», который состоится 29 февраля на базе СШ         № 4 г. Несвижа.

Надеемся, что неравнодушие каждого школьника района к проблемам ровесников, требующих особого внимания, сможет найти реализацию в участии и проведении общественно полезных дел.

Анна Богдан,

 заведующий сектором социальной и воспитательной работы управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.

 


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С 1 по 29 февраля в Минской области проводится благотворительная акция «29 добрых дел». Цель проекта — привлечь внимание к
 
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