«29 добрых дел»: в Минской области проводится благотворительная акция

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 1 по 29 февраля в Минской области проводится благотворительная акция «29 добрых дел». Цель проекта — привлечь внимание к нуждающимся во внимании и заботе учащимся.

Активно в проведении мероприятий благотворительной акции участвуют и школьники Несвижчины. Ежедневно в учреждениях образования рай-она проводятся мероприятия по привитию детям гуманности, чувства сострадания и милосердия: конкурсно-развлекательная программа «Волшебный мир», акция добрых дел «Уважая старость», благотворительный концерт «Как прекрасен этот мир», спортивные эстафеты.





Также запланировано проведение акций «Пазл добра», «Спешите делать добро», «Визит доброты», «Открытое сердце», «Подари улыбку другу», «Живая почта», учащиеся школ района посетят центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района, Городейскую вспомогательную школу-интернат с целью вовлечения ребят в организацию игровых и обучающих мероприятий.

Завершится акция праздничным концертом «Мечты должны сбываться», который состоится 29 февраля на базе СШ № 4 г. Несвижа.

Надеемся, что неравнодушие каждого школьника района к проблемам ровесников, требующих особого внимания, сможет найти реализацию в участии и проведении общественно полезных дел.

Анна Богдан,

заведующий сектором социальной и воспитательной работы управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.