Лукашенко заявил о готовности предоставить швейцарскому бизнесу выгодные условия для инвестирования

Источник материала: Ежедневник





Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Приветствуя зарубежного гостя, глава государства отметил, что Беларусь часто называют восточной Швейцарией.

"Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами, - сказал Александр Лукашенко. - Правда, есть небольшие отличия. Все-таки мы страна лесная, равнинная, с большим количеством водных ресурсов. У вас, что привлекает всегда людей, - много хороших доступных горнолыжных курортов. Горы очень красят вашу страну. К сожалению, у нас такого нет".

Президент отметил, что у Беларуси со Швейцарией всегда были хорошие, добрые отношения, пишет БЕЛТА .

"Но я думаю, что нам есть куда расти, особенно в сфере торгово-экономических отношений. Экономика - главное. Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования", - подчеркнул он.

В качестве позитивного примера взаимодействия двух стран Александр Лукашенко назвал решения о назначении посла Швейцарии в Беларуси и об открытии в Минске посольства этой страны. "Это будет хороший шаг в направлении углубления нашего сотрудничества, - сказал глава государства. - Ваш визит очень важен, он своевременный. И уверен, что он даст толчок углублению нашего сотрудничества".

Напомним, за прошлый год товарооборот Беларуси со Швейцарией составил 258,2 млн долларво, что более чем на 38% превышает уровень 2018-го, экспорт достиг 40 млн долларов (плюс 34,7%), импорт превысил 218 млн долларов (почти на 40% больше). Беларусь поставляла в Швейцарию в основном специфические товары, кузова для автомобилей, изделия из камня или других минеральных веществ, овощи. Импортировались электрические трансформаторы, части подвижного состава, лекарственные средства и медицинское оборудование, изделия из недрагоценных металлов. Значительную долю импорта составляет оборудование для модернизации белорусской промышленности.

Швейцария входит в десятку стран - ключевых потребителей белорусских услуг, в основном транспортных, компьютерных, телекоммуникационных и информационных. Примечательно, что оборот услуг с этой страной превышает товарооборот. С января по ноябрь 2019 года экспорт услуг в Швейцарию увеличился на 30,5% и составил 180 млн долларов.

Эта страна также входит в число пяти крупнейших инвесторов в Беларусь по показателю прямых иностранных инвестиций на чистой основе (41 млн долларов за январь-сентябрь 2019 года). В Беларуси зарегистрированы 103 организации со швейцарскими инвестициями, в том числе 37 совместных и 66 иностранных, а также 39 представительств.