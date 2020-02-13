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Дьявол уступил Мастеру. Как создавался роман Булгакова

13.02.2020 11:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дьявол уступил Мастеру. Как создавался роман Булгакова
«Прощание с Москвой». Иллюстрация к роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». © / Сергей Панасенко-Михалкин / Commons.wikimedia.org

13 февраля 1940 года Михаил Булгаков внес последние авторские правки в рукопись романа «Мастер и Маргарита». К тому времени писатель уже несколько месяцев находился в тяжелом состоянии, у него была болезнь почек.

Не то название

Исследователи творчества Булгакова насчитывают как минимум три варианта романа. Работать над книгой Булгаков начал в 1928 (или 1929) году, она должна была стать «сатирической фантасмагорией» и «романом о дьяволе», но в дальнейшем замысел менялся. Отдельные ранние наработки писатель в окончательную версию включил: например, разрезающую повествование повесть о Пилате и Христе или самое начало, действие которого происходит на закате на Патриарших прудах.

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От первого варианта «Мастера и Маргариты» остались пара порванных тетрадей с черновиками и такие же разорванные листы, остальное Булгаков сжег в 1930 году. Второй вариант он создавал до середины тридцатых: в нем уже появились в качестве героев Мастер (или Поэт) и Маргарита. Основным стал тот текст, над которым Булгаков работал в 1936-1938 годах. Именно в него он вносил правки до самой смерти.

С названием писатель долго не мог определиться. В первых вариантах главным героем был дьявол (Булгаков писал, что сжег «черновик романа о дьяволе»), и потому автор называл будущий роман по-разному: «Чёрный маг», «Жонглёр с копытом», «Великий канцлер», «Гастроль (Воланда)», «Он явился» (или «Он появился»), «Копыто консультанта». В общем, это были намеки на личность центрального персонажа, а потому, видимо, Булгакова эти варианты не устроили. Название «Мастер и Маргарита» появилось в 1937 году, когда уже сложились общие очертания фабулы, а работа над текстом шла весьма интенсивно.

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Публикация после смерти

Сложно сказать, насколько была возможна публикация «Мастера и Маргариты» в конце 1930-х годов. Скорее всего, роман не прошел бы через цензуру сталинского времени. Так, в 1940 году не состоялось издание избранных работ Булгакова, подготовленных Еленой Сергеевной Булгаковой, вдовой писателя.

Кроме того, к моменту смерти Булгакова рукопись выглядела как множество листов и тетрадей с напечатанным текстом и рукописными исправлениями. В предисловии к изданию романа в 1989 году писательница и литературовед Лидия Яновская писала, что это были «очень сложные порою узлы поправок, вставок, отсылок и перестановок».

Елена Сергеевна Булгакова посвятила подготовке рукописи к изданию почти всю жизнь, а время публикации пришло только во время хрущевской оттепели. При этом о самом романе литературная общественность того времени была осведомлена, кто-то даже читал машинописный вариант. Вениамин Каверин упомянул о «Мастере и Маргарите» в предисловии к «Жизни господина де Мольера» Булгакова (книга вышла в 1962 году). Ну а первый вариант — очень сокращенный — был напечатан в журнале «Москва» в 1966 году.

Тогда же роман был опубликован за рубежом, в Италии, с разрешения Главлита, то есть официально. А в СССР полный текст «Мастера и Маргариты» был опубликован в 1973 году благодаря Константину Симонову, являвшемуся председателем Комиссии по литературному наследию Михаила Булгакова. Это случилось уже после смерти Елены Сергеевны: она скончалась в 1970 году.

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Воланд и дьявол

Происхождение Воланда и его свиты тоже не вполне ясно. Правда, с Воландом проще: это тот самый дьявол, с романа о котором и началась история создания «Мастера и Маргариты». По большей части он вобрал черты Мефистофеля, а вообще Булгаков делал выписки о том, «кто хочет зла, но вечно совершает благо», из многих источников: среди них были, например, очерки Михаила Орлова «История сношений человека с дьяволом», изданные в России в начале XX века.

Члены свиты, такие, как Азазелло (демон Азазель) или кот Бегемот, тоже пришли прямиком из различной оккультной литературы. Правда, сама свита у посетившего Москву дьявола появилась много позже, уже во второй редакции романа, да и подсказки писателя, раскиданные по тексту, не очень помогают идентификации этих обаятельных персонажей. К примеру, хотя о Коровьеве известно, что он рыцарь, который сочинил неудачный каламбур, разговаривая о свете и тьме, кто он такой, когда жил и долго ли оплачивал «свой счет», все равно непонятно. Непонятно и кто стал прообразом этого шутника, если такой был.

Дьявол уступил Мастеру. Как создавался роман Булгакова
Кадр из сериала «Мастер и Маргарита». реж. Владимир Бортко, 2005 г. Фото: Кадр из сериала

Мастер и Маргарита

Существуют разные версии того, кто послужил прототипом для заглавных героев романа. Например, согласно одной из них, Мастером мог быть Максим Горький. Впрочем, в основном исследователи творчества писателя считают, что образ Мастера автобиографичен, а в первых вариантах книги были ясные указания на то, что этот персонаж — сам Булгаков. Например, у него были серьезные трения с литературной критикой того времени (критик Латунский из романа). Упоминания о сожженном «черновике романа о дьяволе» были сделаны писателем в письме правительству СССР после запрета постановки пьесы «Кабала святош» и закрытия других спектаклей и нападок в прессе. Этот эпизод есть и в «Мастере и Маргарите» (правда, «рукописи не горят»). Впрочем, свой роман — вторую часть Мертвых душ» — сжигал и Гоголь, которого тоже называют среди тех, кто мог стать прообразом Мастера.

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С Маргаритой чуть проще. Её образ появился в романе после женитьбы Булгакова на Елене Сергеевне Шиловской, и черты этой женщины писатель придал своей героине. Впрочем, судя по черновикам, Маргарита — образ тоже собирательный, как и Мастер. Так, во время работы над романом Булгаков изучал биографии двух Маргарит-королев: Маргариты Наваррской и Маргариты де Валуа.

Любопытно, что той самой последней правкой, которую Елена Сергеевна внесла в рукопись со слов мужа, были как раз слова Маргариты, сказанные в сцене похорон Берлиоза: «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?» Булгаков скончался через месяц, 10 марта 1940 года, на 49-м году жизни, завещав вдове, Елене Сергеевне Булгаковой, заботу о своей самой известной работе, которой он отдал двенадцать лет.

 
 
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13 февраля 1940 года Михаил Булгаков внес последние авторские правки в рукопись романа «Мастер и Маргарита». К тому времени писатель уже несколько месяцев находился...
 
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