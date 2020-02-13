«Это очень глупо». Вирер ответила Виттоцци

Источник материала: Tut.by

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер отреагировала на критические высказывания в ее адрес со стороны партнерши по команде Лизы Виттоцци, сообщает «Чемпионат.ком» со ссылкой на NRK.



Reuters

Напомним, ранее Виттоцци выразила недовольство тем, что Вирер отказалась выступать в эстафете на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде, сославшись на проблемы со здоровьем. Лиза также сказала, что не считает Доротею своей подругой.

«Это очень глупо. Но я не думаю об этом. Конечно, я немного расстроилась после ее слов. Не знаю, думает ли она и сейчас об этом.

Для меня командная работа очень важна. Я выросла на эстафетах, взяла первую медаль в этой гонке. Думаю, у меня хорошие отношения со всеми в команде. Иногда мы спорим, но это нормально, когда проводишь вместе целый год. Мы больше как семья. Чувствую, что я хороша в команде, и всегда выкладываюсь по полной ради нее», — сказала Вирер.

Сегодня, 13 февраля, Вирер и Виттоцци выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира.

Свое мнение о конфликте высказала и лидер общего зачета норвежка Тириль Экхофф.



Reuters

«Все говорят, что между ними все хорошо, но самое важное — выстроить отношения так, чтобы двигать друг друга вперед. Это нелегко, если вы не дружите. В таком случае вы не ощущаете ценности команды и того, что совместно трудитесь ради одной цели. В нашей команде все именно так.

Мне кажется, Вирер — эгоистка. Не думаю, что они понимают важность сильной команды. Поэтому у них такая напряженная обстановка в отличие от нас», — отметила Экхофф.