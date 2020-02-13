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Количество заболевших коронавирусом в Китае резко увеличилось
13.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Число заразившихся новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй 12 февраля резко увеличилось. За сутки там было зарегистрировано 14 840 новых заболевших. Такие данные приводит комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона, сообщает ТАСС.
12 февраля 216 человек скончались в провинции Ухань. Отмечается, что носителями вируса стали 48,2 тыс. человек, всего около 1310 скончались от болезни, а 3441 житель региона выздоровел.
Помимо всего прочего, более 9 тыс. местных жителей находятся на карантине.
Вспышка коронавируса в Китае была зафиксирована 31 декабря 2019 года. По последним данным, в административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения заболевания, число инфицированных превысило 32,9 тыс. человек. За ней идет Сяогань и Хуанган. Там число заразившихся составляет 2,8 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.
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Число заразившихся новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй 12 февраля резко увеличилось. За сутки там было зарегистрировано 14 840 новых заболевших. Такие...
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