Количество заболевших коронавирусом в Китае резко увеличилось

Источник материала: Вороновская газета





Число заразившихся новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй 12 февраля резко увеличилось. За сутки там было зарегистрировано 14 840 новых заболевших. Такие данные приводит комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона, сообщает ТАСС.

12 февраля 216 человек скончались в провинции Ухань. Отмечается, что носителями вируса стали 48,2 тыс. человек, всего около 1310 скончались от болезни, а 3441 житель региона выздоровел.

Помимо всего прочего, более 9 тыс. местных жителей находятся на карантине. Медики круглосуточно наблюдают за 77,3 тыс. человек, которые имели тесный контакт с инфицированными. Врачи рассказали, что резкий скачек зараженных связан с внедрением новой методики диагностики коронавируса.

Вспышка коронавируса в Китае была зафиксирована 31 декабря 2019 года. По последним данным, в административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения заболевания, число инфицированных превысило 32,9 тыс. человек. За ней идет Сяогань и Хуанган. Там число заразившихся составляет 2,8 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.