Разбираемся, что будет со стажем для пенсии у фрилансеров, ипэшников и тех, кто работает на полставки

Источник материала: Tut.by

Тем, кто трудится у одного нанимателя на полную ставку, не приходится задумываться о взносах в Фонд соцзащиты, от которых зависит будущая пенсия. В фонд автоматически перечисляется 1% зарплаты, а еще 34% добавляет работодатель. Но все больше становится тех, чью занятость можно назвать нестандартной: внештатников, фрилансеров, предпринимателей, самозанятых. Что будет с пенсией у них?

FINANCE.TUT.BY продолжает проект «(Не)слабая пенсия» вместе с «ПриорЛайф» . Мы поговорили со специалистами Минтруда и Фонда соцзащиты о том, от чего зависит страховой стаж таких «нестандартных» работников и должны ли они сами позаботиться о страховых взносах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что одно из главных пенсионных понятий, о которых нужно помнить всем, — это страховой стаж. В него входит то время, когда вы работали и платили взносы в Фонд соцзащиты. В этом году минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии, составляет 17,5 лет. Он увеличивается на полгода каждый год до тех пор, пока не составит 20 лет. Это произойдет в 2025 году. Те, кто не набрал нужный страховой стаж, могут рассчитывать только на социальную пенсию, сейчас это 119,94 рубля.

Я работаю на полставки. Как это повлияет на мой стаж?

В Минтруда объясняют, что с точки зрения стажа неважно, работал человек на полную ставку или меньше. Важно, какой у него была официальная зарплата (та, с которой уплачиваются обязательные страховые взносы в Фонд соцзащиты). Если меньше минимальной, то стаж посчитают не полностью, а с применением поправочного коэффициента. В этом году минималка — 375 рублей.

— Допустим, человек отработал календарный год, взносы уплачены за весь год с зарплаты не ниже минимальной, — приводят пример в Минтруда. — В этом случае проблем не будет, в страховой стаж засчитывается весь календарный год — 12 месяцев. Но если у человека по каким-либо причинам заработная плата была ниже минимальной и в результате среднемесячная зарплата за год оказалась ниже минимальной, то стаж будет рассчитываться с применением поправочного коэффициента.

Этот коэффициент получают следующим образом. Фактические зарплаты за каждый отработанный в течение календарного года месяц суммируются и делятся на количество этих месяцев. Получается среднемесячная фактическая зарплата. Точно так же суммируется и делится минимальная зарплата в стране за те же месяцы. Потом среднемесячная фактическая зарплата делится на среднемесячную минимальную — и получается тот самый поправочный коэффициент. Его нужно умножить на количество отработанных месяцев, чтобы узнать, сколько из них войдет в стаж.

Как рассчитывается поправочный коэффициент? Сразу уточним, что наши расчеты условные и приблизительные. Допустим, в 2019 году человек отработал все 12 месяцев на полставки и его зарплата составляла 250 рублей в месяц. При этом среднемесячная минимальная зарплата за этот год была 330 рублей. 1. Делим 250 на 330 — получаем коэффициент 0,76. 2. Умножаем 12 месяцев (точнее, 360 дней — по методике расчета стажа в одном месяце 30 дней) на 0,76 — получаем 273,6 дня, или 9 месяцев 4 дня. Именно столько войдет в страховой и в общий стаж, хотя по факту человек отработал 12 месяцев.

Рассчитывать среднемесячную зарплату именно за год будут в том случае, если человек отработал весь календарный год. Если же период работы у человека (определяется от даты приема на работу до даты увольнения) меньше года, скажем, 8 месяцев, то среднемесячную зарплату ему рассчитают за 8 месяцев. Если она будет выше минимальной, то в стаж войдут все 8 месяцев.

Возможна и ситуация, когда человек проработал несколько месяцев в году с зарплатой ниже минимальной и несколько — с зарплатой выше. Если среднемесячная зарплата в итоге окажется выше минималки, то поправочный коэффициент применять не будут, все отработанные месяцы войдут в стаж полностью.

— Если человек соглашается работать с зарплатой ниже минимальной, он должен понимать, что впоследствии при назначении пенсии стаж у него может быть уменьшен, — подчеркивают в Минтруда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Если я работаю на две ставки или на двух работах, мне засчитают в два раза больше стажа?

Опять же, по закону несколько раз засчитать один и тот же период работы в стаж нельзя. Если вы год работали на двух работах, в стаж все равно войдет один год, а не два. Но это не означает, что с точки зрения пенсии эти две работы (или две ставки) никак не окупятся.

— Второй параметр, который применяется при расчете пенсии, — это заработок, — объясняют в Минтруда. — Чем выше доход, с которого уплачиваются страховые взносы, тем выше будет коэффициент заработка и, соответственно, размер пенсии.

Пенсионный коэффициент, или индивидуальный коэффициент заработка, — это то, как зарплата конкретного человека соотносится со средней по стране. Если пенсия назначается в 2020 году, пенсионный коэффициент определяется за последние 26 лет стажа работы подряд или меньше, если стаж составляет меньше 26 лет. Для расчета коэффициента ежемесячный фактический заработок человека за каждый месяц соотносится со средней зарплатой по стране за тот же месяц. Коэффициент 1 означает, что зарплата равна средней по стране. Коэффициент 1,5 — что она в 1,5 раза больше, коэффициент 0,5 — что она наполовину меньше. Полученные коэффициенты суммируются, а потом делятся на количество учтенных месяцев. В результате получается итоговый коэффициент (число с пятью знаками после запятой). Он определяется на стадии назначения пенсии, узнать его заранее нельзя.

Что будет со страховыми взносами и стажем, если я работаю по договору подряда?

Договором подряда обычно называют любой гражданско-правовой договор. Его можно заключить как с одним работодателем (если вы работаете у него постоянно), так и с несколькими (если выполняете работу для разных заказчиков). Но то, какой договор вы заключили с нанимателем — трудовой или гражданско-правовой, — не меняет ситуацию со взносами в Фонд соцзащиты, говорят специалисты.

— По закону именно наниматель является плательщиком страховых взносов вне зависимости от формы заключенного с работником договора. Взносы перечисляются со всей выплаченной суммы в стандартном порядке, — поясняют в Минтруда.

При этом гражданско-правовой договор обычно заключают на определенный период, за который нужно выполнить работу, и с фиксированной платой за нее. Например, исполнитель должен сделать для компании-заказчика сайт за три месяца и получить за это 3000 рублей. Что в таком случае войдет в страховой стаж?

— От нанимателя в Фонд соцзащиты поступают данные об оплате вместе с указанием периода работы, за который уплачиваются страховые взносы. Далее стаж будет рассчитываться по общему правилу, — комментируют в Минтруда.

То есть если предположить, что этот заказ был единственной работой за год, то при расчете стажа специалисты будут исходить из того, что вы проработали три месяца со среднемесячной зарплатой 1000 рублей. Это больше минимальной, поэтому в страховой стаж войдут три месяца. Если же в течение календарного года вы работали на другой работе или заключали с нанимателями другие гражданско-правовые договоры, то они будут учитываться при расчете среднемесячной зарплаты и стажа по такому же принципу.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как считается страховой стаж для ипэшников?

Индивидуальные предприниматели платят страховые взносы самостоятельно в размере не меньше чем 35% от минимальной зарплаты (из них 29% идет на пенсионное обеспечение, 6% — на социальное страхование, к которому относятся различные пособия). Минимальная сумма страховых взносов за 2019 год составляет 1386 рублей, ее нужно заплатить не позднее 1 марта 2020-го.

Но есть нюанс. С прошлого года ипэшникам разрешили платить взносы в фонд пропорционально фактически отработанному времени. Это означает, что если предприниматель за год отработал 6 месяцев, то и взносы он может заплатить только за 6 месяцев.

— Индивидуальный предприниматель должен представить в фонд форму персонифицированного учета и отметить, в каких месяцах он осуществлял деятельность. Если взносы будут уплачены за несколько месяцев, то в стаж тоже войдет несколько месяцев, — напоминают в Фонде соцзащиты. — А если взносы будут выше минимальных, это позволит увеличить пенсионный коэффициент.

Что будет со стажем у самозанятых и ремесленников?

К самозанятым относятся те, кто может работать без регистрации ИП: например переводчики, фотографы, репетиторы, домработники и так далее. Считаются самозанятыми и ремесленники. Закон разрешает им платить страховые взносы по желанию. Соответственно, нет взносов — нет и стажа.

Если самозанятый решит платить за себя страховые взносы, то они, опять же, не должны быть меньше, чем от минимальной зарплаты по стране. А перестать их платить можно в любой момент.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Я фрилансер и беру заказы от иностранных компаний. Мне засчитается что-нибудь в стаж?

Закон обязывает белорусских нанимателей уплачивать страховые взносы за своих работников, но многие фрилансеры берут заказы и у иностранных компаний. Что в таком случае будет со стажем?

С некоторыми странами у Беларуси есть международные договоры о пенсионном обеспечении. Согласно этим договорам, если стаж формируется в иностранном государстве — участнике договора, то и пенсию за этот стаж тоже будет назначать и выплачивать это государство. Но при необходимости стаж работы в этом государстве, в том числе по гражданско-правовым договорам, учитывается при определении права на пенсию в Беларуси. Пока такие договоры заключены с Россией, Литвой, Латвией, Азербайджаном, Чехией. Подписаны, но не вступили в силу договоры с Польшей, Эстонией и Молдовой, а также соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС.

Если же ваш наниматель находится в стране, с которой у Беларуси нет такого договора, вы можете платить за себя страховые взносы самостоятельно, объясняют в Фонде соцзащиты.

— Если у человека есть желание, то он может делать взносы добровольно и зарабатывать право на будущую пенсию, — объясняют в ФСЗН. — В описанной ситуации мы будем рассматривать его как человека, работающего за пределами Беларуси. Он представляет в Фонд соцзащиты копию заключенного с нанимателем договора, переведенную на один из государственных языков, и заявление о желании участвовать в правоотношениях по государственном социальному страхованию. После этого человек самостоятельно уплачивает страховые взносы и представляет форму персонифицированного учета. Если в какой-то момент он передумает, то может подать заявление о том, что больше не хочет участвовать в системе социального страхования.

Взносы в Фонд соцзащиты на пенсионное обеспечение составляют 29% дохода. Как и в случае с ИП и самозанятыми, они не должны быть меньше, чем взносы от минимальной зарплаты по стране. В нынешнем году минимальная зарплата составляет 375 рублей. Это означает, что страховые взносы на пенсионное обеспечение за один месяц работы должны быть не меньше 108,75 рубля. Если вы решили заплатить взносы за один месяц, то и в стаж войдет только один месяц.

— Если вы уплачиваете взносы в большем размере, это увеличит пенсионный коэффициент и, соответственно, размер будущей пенсии, — добавляют в Фонде соцзащиты.

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