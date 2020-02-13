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Знакомство с легендой. Рецензия на фильм «Калашников»

13.02.2020 12:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Знакомство с легендой. Рецензия на фильм «Калашников»
«Калашников», 2020 г. © / Кадр из фильма

Россия всегда была богата настоящими героями. И одновременно — скупа на воздание им должного.

Дефицит киновоплощений

Удачных картин, посвященных людям, прославившим Отечество, до обидного мало. В 1930-х — 1940-х были сняты фильмы об Александре Невском, Суворове, адмирале Ушакове, которые помнят и любят до сих пор. В 1980-х годах в телевизионном формате был создан хороший многосерийный фильм о Михаиле Ломоносове. Кирилл Лавров в 1970-х великолепно сыграл Сергея Королева в «Укрощении огня», но в картине было столько отступлений от его реальной биографии, что герою в итоге дали другую фамилию (хотя понятно было, о ком идет речь).

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Ни одного по-настоящему достойного воплощения в кино Юрия Гагарина не было и нет. Георгий Жуков прекрасно сыгран Михаилом Ульяновым, но только в качестве персонажа военных фильмов, а не как самостоятельный герой. Из всех выдающихся отечественных спортсменов достойно отражены на экране только Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Анатолий Тарасов.

Поэтому новость о том, что на экраны выходит фильм о гениальном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове, вызвала двойственные чувства. С одной стороны — «Наконец-то», с другой — «А вдруг мы снова получим нечто невразумительное?».

«Человек, который придумал автомат»

Российская интеллигенция, считающая себя продвинутой, Калашникова не жалует. Даже поставленный ему в Москве памятник был встречен в штыки: «Как можно увековечивать имя человека, создавшего машину для убийства, разошедшуюся десятками миллионов экземпляров по всему миру?»

При этом те же граждане взахлеб рассуждают о лауреатах Нобелевской премии, существующей на капиталы человека, сколотившего состояние на изобретении динамита. И, кстати, что-то не слышно о борцах за мир, которые отреклись бы от «кровавых денег».

Сам Михаил Калашников всегда говорил, что создавал оружие для защиты своей Родины. Конструктор не раз повторял: если бы его знаменитый автомат появился в 1941 году, это могло бы сохранить жизни миллионам советских солдат.

Отправляясь на пресс-показ фильма «Калашников», я поинтересовался у знакомых и коллег, что они знают о Калашникове. Удивительно, но осведомленность большинства не простирается дальше одной фразы: «Это человек, который придумал автомат». Поразительно, но конструктор, чье имя известно по всему миру, остается для соотечественников непознанной планетой. И уже поэтому картина Константина Буслова — большое благо.

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Юрий Борисов попал в «яблочко»

Завязка фильма очевидна: изобретатель-самоучка с Алтая сержант Михаил Калашников в 1941 году был командиром танка. Осенью 1941 года в бою под Брянском он был тяжело ранен и направлен на лечение в тыл. Его мучает мысль: существующее стрелковое оружие Красной армии несовершенно и уступает немецкому. Он делает наброски своего варианта автомата и во время данного ему для восстановления здоровья отпуска начинает в кустарных условиях мастерить первый образец своего оружия...

А дальше фильм пошагово рассказывает нам, как Калашников шел к созданию своего легендарного АК-47. Не все знают, что первые модели конструктор-самоучка, получивший поддержку целого ряда специалистов, представлял еще во время Великой Отечественной войны, но тогда они уступили изделиям более опытных оружейников. Но от Калашникова не отмахнулись, а позволили и помогли ему продолжить работу, что в конечном итоге и привело к триумфу.

Актерская работа Юрия Борисова, сыгравшего Калашникова, заслуживает самой высокой похвалы. И дело не только в том, что актер внешне оказался удивительно похож на конструктора в молодости. Борисов смог без фальши показать самородка из крестьянской семьи, комплексующего от недостатка образования и хороших манер, но в то же время упрямого и целеустремленного. Да, Калашников на экране проходит через кризисы, сомневается в себе, но получает поддержку окружающих. И сами кризисы естественные, человеческие: он не уходит в запои, не бьется в истериках (как персонажи почти всего современного российского кино, даже «исторического»), всегда оставаясь настоящим мужчиной.

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Чистая любовь и «клюква» про НКВД

История любви с будущей супругой, которая работала чертежницей, показана почти по-советски. То есть крайне целомудренно, с единственной постельной сценой, где нет ни малейшего намека на пошлость. Создателям картины — Юрию Борисову и его партнерше Ольге Лерман — за это отдельное спасибо. Ведь Михаил Калашников жил и любил так же, как и большинство людей той эпохи, и очень хорошо, что ради «перчинки» Буслов и его команда не стали уходить от истины.

Вообще в «Калашникове» есть только один «клюквенный» персонаж, исчезающий так же быстро, как и появляющийся. Показательно быдловатый офицер НКВД небрежно коверкает фамилию изобретателя, пьет самогон, отнятый на перроне у спекулянтки, а потом в лесу грозит Калашникову пистолетом, усмотрев в нем «врага народа». Логичный вопрос — зачем нужна была эта сцена, вообще никак не вписывающаяся в остальное повествование? Как пояснил на пресс-конференции сам Буслов, с ее помощью решено было добавить конфликта в слишком уж ровное течение ленты. Есть у сцены еще один смысл: так создатели решили напомнить о том, что Калашников происходил из семьи раскулаченных.

Некоторые журналисты даже посетовали: жаль, мол, что эту сторону жизни не показали отдельно. Но, кажется, авторы «Калашникова» решили верно. Ведь история Михаила Тимофеевича — это история советского успеха, где происхождение никак не мешает самородку реализовать свой талант.

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Достойный рассказ о великом гражданине

В фильме все герои (за исключением гитлеровцев в самом начале и уже упомянутого сотрудника НКВД) оказываются в высшей степени достойными людьми. Даже прославленный конструктор Дегтярев, который поначалу подается чуть ли не как этакий Дарт Вейдер советского оружейного дела и главный антипод Калашникова.

Дань современности со стороны авторов просматривается и в слишком частом для истории о герое советской эпохи мелькании церковных куполов. Да, Калашников в преклонные годы пришел к Богу, но это совсем другая история, к описываемым событиям отношения не имеющая.

Но это мелочи. Гораздо важнее, что в фильм о Калашникове не притащили всевозможные мифы о конструкторе: о том, что якобы идею своего автомата он подсмотрел у немцев, о том, что настоящим создателем оружия был не сержант-самоучка, а оставленный в тени герой с «неправильным» национальным происхождением.

«Калашников» — это достойный рассказ о великом гражданине нашей страны. Тем удивительнее было слышать от режиссера, с каким трудом реализовывался этот проект, задуманный вместе с Сергеем Бодровым.

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Чтобы снять фильм, режиссеру пришлось продать дом

Фильм выходит на экраны вслед за столетием со дня рождения Калашникова, которое отметили в ноябре 2019 года. Однако, по словам создателей, изначально проект не был приурочен к этой дате и не делался на заказ. Лишь на поздних этапах работы над фильмом пришла поддержка от «Ростеха», концерна «Калашников», частных инвесторов. А до этого команде Буслова приходилось несладко. Настолько, что, по словам режиссера и продюсера, Буслову даже пришлось продать собственный дом, чтобы закрыть двухмесячные долги перед съемочной группой.

Бюджет «Калашникова» в пять раз меньше, чем у развесистой «клюквы» о декабристах. При этом фильм оказался раз в пятьдесят достойнее, чем костюмированная поделка о «союзе спасителей», ничего общего с реальной историей не имеющая.

Единственное опасение, которое есть перед началом широкого проката, — отечественный зритель, плотно подсевший на экшен, может не оценить картину, где он сведен к минимуму.

Но очень хочется верить, что эти сомнения окажутся напрасными и «Калашников» покажет в прокате достойный результат. Ведь тогда есть шанс увидеть и новые фильмы о наших героях, которые будет не стыдно показывать людям.

 
Теги: Новости
 
 
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Поразительно, но конструктор, чье имя известно по всему миру, остается для соотечественников непознанной планетой. И уже поэтому картина Константина Буслова —...
 
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