Минобороны планирует весной призвать на срочную военную службу 10 тысяч человек

Источник материала: Ежедневник





В ведомстве отметили, что призвано в этом году будут лишь 3,8% от числа лиц, подлежащих военному учету и достигшего призывного возраста.

Министерство обороны планирует призвать на срочную службу в армии в весенний призыв 2020 года около десяти тысяч молодых людей, сообщил в мультимедийном пресс-центре Sputnik консультант на должности старшего офицера 1-го отдела 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.

Весенний призыв начнется в Беларуси после подписания главой государства соответствующего указа. Сейчас военкоматы республики уточняют данные призывников.

Как рассказал представитель Минобороны, всего в военкоматы планируется вызвать около 40 тысяч призывников.

"Из них подлежат направлению в вооруженные силы около 10 тысяч молодых людей, около 100 призывников планируется пока предварительно призвать на службу в резерве", - добавил Мурашов.

По словам представителя военного ведомства, именно так и оценивается потребность вооруженных сил в новом пополнении.

Как добавил начальник управления информации–пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Владимир Макаров, в прошлом году было призвано менее 3% из числа лиц состоящих на воинском учете.

"Прогностическая оценка на май - будет призвано примерно на тысячу человек больше, но при этом прогнозируется, что весной 2020 года будут состоять на учете и достигнут призывного возраста около 133 тысяч граждан", - отметил Макаров.

Таким образом, призвано будет лишь 3,8% от числа лиц, состоящих на воинском учете.

При этом Макаров подчеркнул, что обстановка с пополнением вооруженных сил не критическая, и военно-обученного резерва достаточно для того, чтобы в случае необходимости развернуть силы. Однако на оптимальный уровень пополнения республика выйдет только после 2021 года.



