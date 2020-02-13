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Ученые назвали тренировки, предотвращающие ожирение
Источник материала: Tut.by
Чтобы предотвратить ожирение, нужно сочетать кардио и силовые тренировки. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Южного Квинсленда в результате масштабного исследования данных о здоровье 1,7 млн мужчин и женщин, пишет
Известно, что питание и энергетический баланс играют существенную роль в похудении. Но физическая активность тоже важна, хотя ее вклад не так ясен. Например, сами по себе упражнения не считаются самым эффективным способом похудеть: возможно, потому, что они провоцируют чувство голода.
В новом большом исследовании, опубликованном в журнале
Авторы исследования предполагают, что именно сочетание двух активностей влияет на метаболизм, гормоны, аппетит и другие физические и психологические факторы, контролирующие вес.
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Чтобы предотвратить ожирение, нужно сочетать кардио и силовые тренировки.
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