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Ученые назвали тренировки, предотвращающие ожирение

13.02.2020 12:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы предотвратить ожирение, нужно сочетать кардио и силовые тренировки. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Южного Квинсленда в результате масштабного исследования данных о здоровье 1,7 млн мужчин и женщин, пишет The New York Times.


Фото: Reuters

Известно, что питание и энергетический баланс играют существенную роль в похудении. Но физическая активность тоже важна, хотя ее вклад не так ясен. Например, сами по себе упражнения не считаются самым эффективным способом похудеть: возможно, потому, что они провоцируют чувство голода.

В новом большом исследовании, опубликованном в журнале Obesity, использовались данные опроса 1,7 млн человек. Категоризировав их по индексу массы тела и привычке к физической активности, ученые пришли к выводу: мужчины и женщины, рассказавшие, что сочетают кардио и силовые тренировки, примерно на 20% реже страдали ожирением — по сравнению с теми, кто выбирал лишь один вид физической активности.

Авторы исследования предполагают, что именно сочетание двух активностей влияет на метаболизм, гормоны, аппетит и другие физические и психологические факторы, контролирующие вес.

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Чтобы предотвратить ожирение, нужно сочетать кардио и силовые тренировки.
 
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