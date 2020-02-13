Ученые назвали тренировки, предотвращающие ожирение

Источник материала: Tut.by

Чтобы предотвратить ожирение, нужно сочетать кардио и силовые тренировки. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Южного Квинсленда в результате масштабного исследования данных о здоровье 1,7 млн мужчин и женщин, пишет The New York Times .



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Известно, что питание и энергетический баланс играют существенную роль в похудении. Но физическая активность тоже важна, хотя ее вклад не так ясен. Например, сами по себе упражнения не считаются самым эффективным способом похудеть: возможно, потому, что они провоцируют чувство голода.

В новом большом исследовании, опубликованном в журнале Obesity , использовались данные опроса 1,7 млн человек. Категоризировав их по индексу массы тела и привычке к физической активности, ученые пришли к выводу: мужчины и женщины, рассказавшие, что сочетают кардио и силовые тренировки, примерно на 20% реже страдали ожирением — по сравнению с теми, кто выбирал лишь один вид физической активности.

Авторы исследования предполагают, что именно сочетание двух активностей влияет на метаболизм, гормоны, аппетит и другие физические и психологические факторы, контролирующие вес.