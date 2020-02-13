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Президент ввел новшества по пенсиям для тех, кто служил в армии. В Минтруда пояснили, что изменилось

13.02.2020 12:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Срочную службу в армии с 1 января этого года начали включать в страховой стаж. Изменение предусмотрено президентским указом № 48. До этого службу, а армии засчитывали только в общий стаж работы. В Минтруда пояснили, как будет работать новшество.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Что меняет президентский указ

В президентском указе прописано, что те, кто проходит срочную военную службу, подпадают под обязательное государственное соцстрахование на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. Страховые взносы в бюджет ФСЗН за них будут составлять 29% их денежного довольствия.

В стаж работы (страховой стаж) для назначения трудовых пенсий будут включать срочную службу в армии, во время которой уплачивались страховые взносы в ФСЗН. При этом в качестве фактического заработка для исчисления пенсии в расчет принимается 40% средней зарплаты по стране за соответствующий период прохождения срочной военной службы.

Решение о том, что в страховой стаж будет включаться служба в армии, было принято в прошлом году по инициативе Минобороны. Это часть «комплекса мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы». Против такого решения выступали Минтруда и Минфин.

Откуда будут брать деньги на взносы в ФСЗН

Страховые взносы на пенсионное страхование в ФСЗН за военнослужащих будут уплачивать из республиканского бюджета. При этом в стаж работы с уплатой взносов в бюджет фонда (страховой стаж) для назначения трудовой пенсии будут включаться только периоды срочной военной службы с 1 января 2020 года и позже позднее, за которые были уплачены взносы в ФСЗН, уточняют в Минтруда. И если срочная военная служба началась, к примеру, в 2019 году, а в нынешнем продолжается, то начиная с 1 января 2020-го ее будут засчитывать в страховой стаж. Повторимся, если будут уплачиваться взносы в ФСЗН.

«Периоды срочной военной службы, протекавшей до 1 января 2020 года и не сопровождавшиеся уплатой взносов, будут по-прежнему включаться только в общий стаж работы для назначения пенсии и исчисления ее размера», — добавляют в Минтруда.

А что вообще такое страховой стаж

В страховой стаж включаются периоды работы с уплатой страховых взносов в Фонд соцзащиты. Учеба в вузе, отпуск по уходу за ребенком в страховой стаж не входят (но они включаются в общий трудовой стаж). Ранее в страховой стаж не входила и служба в армии.

В этом году страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, составляет 17,5 года. Он будет увеличиваться на полгода каждый год, пока не достигнет 20 лет (это произойдет в 2025 году). В 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015 — с 10 до 15, а с 2016-го начал повышаться каждый год на полгода. Белорусы, которые по каким-либо причинам не выработали страховой стаж, попадают в так называемую «пенсионную ловушку». Они могут получать только социальную пенсию, сейчас это 115,92 рубля (половина бюджета прожиточного минимума).

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До этого службу, а армии засчитывали только в общий стаж работы. В Минтруда пояснили, как будет работать новшество.
 
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