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В Минске на переходе Mazda сбила ребенка

13.02.2020 11:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На переходе возле школы легковушка сбила ребенка, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 13 февраля. По предварительной информации, водитель Mazda ехал по 2-му Велосипедному переулку со стороны улицы Ванеева и в районе дома № 12/1 сбил 13-летнего ребенка, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходном переходу.

В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в больницу.

 
 
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В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в больницу.
 
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