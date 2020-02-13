В Минске на переходе Mazda сбила ребенка

Источник материала: Tut.by

На переходе возле школы легковушка сбила ребенка, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 13 февраля. По предварительной информации, водитель Mazda ехал по 2-му Велосипедному переулку со стороны улицы Ванеева и в районе дома № 12/1 сбил 13-летнего ребенка, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходном переходу.

В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в больницу.