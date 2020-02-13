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В Минске на переходе Mazda сбила ребенка
Источник материала: Tut.by
На переходе возле школы легковушка сбила ребенка,
Авария произошла 13 февраля. По предварительной информации, водитель Mazda ехал по 2-му Велосипедному переулку со стороны улицы Ванеева и в районе дома № 12/1 сбил 13-летнего ребенка, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходном переходу.
В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в больницу.
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