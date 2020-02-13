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Имейте в виду! Сегодня на улицах Минска будет много военных МВД

13.02.2020 12:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске с 13 февраля вместе с сотрудниками ГАИ безопасность на дорогах будут обеспечивать военнослужащие в/ч 5448 внутренних войск МВД



Дежурство "рейдовых групп" в темное время суток организуют на "аварийно опасных" пешеходных переходах. 

Сообщается, что усиленные наряды будут ориентированы на профилактику грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске с 13 февраля вместе с сотрудниками ГАИ безопасность на дорогах будут обеспечивать военнослужащие в/ч 5448 внутренних войск МВД
 
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