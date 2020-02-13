|
Имейте в виду! Сегодня на улицах Минска будет много военных МВД
Источник материала: Партизан
В Минске с 13 февраля вместе с сотрудниками ГАИ безопасность на дорогах будут обеспечивать военнослужащие в/ч 5448 внутренних войск МВД
Дежурство "рейдовых групп" в темное время суток организуют на "аварийно опасных" пешеходных переходах.
Сообщается, что усиленные наряды будут ориентированы на профилактику грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске с 13 февраля вместе с сотрудниками ГАИ безопасность на дорогах будут обеспечивать военнослужащие в/ч 5448 внутренних войск МВД
|
Свежие газеты
Архив (Разное)