«Партизан Алеша», спасший Краков. История разведчика Алексея Ботяна

Источник материала: Аргументы и факты

В Москве на 104-м году жизни умер легендарный советский разведчик Алексей Ботян. Он был одним из руководителей операции советской разведки по спасению Кракова.

Подвиги польского зенитчика

Алексею Николаевичу было суждено прожить очень долгую жизнь. В молодости он вряд ли мог рассчитывать на подобное долголетие – его работа была постоянным хождением по тонкому канату, сорваться с которого можно было в любой момент.

Он родился в феврале 1917-го, буквально за пару недель до падения царизма в России. Развал империи напрямую отразился на судьбе крестьянской семьи Ботян – Западная Белоруссия, где они жили, была захвачена Польшей.

К началу Второй Мировой войны Алексей Ботян служил по призыву в польской армии. Унтер-офицер зенитной артиллерии со своим расчетом 1 сентября 1939 года сбил под Вильно немецкий «юнкерс». За неполные три недели боев на счету расчета Ботяна оказалось три сбитых самолета гитлеровцев.

Когда Польша была разгромлена, Алексей оказался на территории, занятой частями Красной Армии. Ботяну выдали советский паспорт, и он вернулся к мирной жизни, став школьным учителем.

Но уже в 1940 году им заинтересовались органы НКВД. Нет, в нем не заподозрили «врага народа», а наоборот, предложили поступить в разведшколу. Ботян владел четырьмя языками, в том числе немецким, имел за плечами военную подготовку, поэтому чекистам казался весьма перспективной кандидатурой. Алексей согласился, и этот выбор предопределил дальнейшую жизнь на десятилетия вперед.



Разведчик А. Ботян, октябрь 1941 г. Фото: Из семейного архива

150 кг тротила в «подарок»

В июле 1941 года выпускник разведшколы Ботян был зачислен в состав Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, которую курировал знаменитый специалист по диверсионным операциям Павел Судоплатов.

Впервые в тыл противника его забросили в ноябре 1941 года под Москвой. Группа Ботяна успешно решила поставленные задачи, но высшие руководители разведки называли эту деятельность «боевой практикой». Тем, кто справился здесь, предстояло решать куда более сложные задачи.

В 1942 году он был отправлен на Украину, в глубокий тыл гитлеровцев. В разведывательно-диверсионном отряде "Олимп" под командованием капитана госбезопасности Виктора Карасева Ботян стал заместителем по разведке.

Осенью 1943 года на Житомирщине, в Овруче, проводилось крупное совещание гебитскомиссариата (местной оккупационной администрации), посвященное борьбе с партизанами. На мероприятие прибыли опытные немецкие специалисты по антипартизанской деятельности из Берлина. В разгар совещания сработала бомба мощностью в 150 кг тротила – одним ударом были уничтожены 80 гитлеровских офицеров. Это диверсия была подготовлена Ботяном, который смог завербовать истопника здания, в течение нескольких недель потихоньку проносившего взрывчатку. Позднее операция в Овруче вошла в учебники по подготовке бойцов спецназа.

Наш человек в Варшаве. Советский офицер 10 дней спасал обреченный город Подробнее

Как спасали Краков

В 1967 году писателю Юлиан Семенов выпустил книгу «Майор Вихрь», посвященную истории спасения группой советских разведчиков польского Кракова, который гитлеровцы при отступлении планировали превратить в руины. Сразу после выхода книги был снят одноименный фильм, ставший чрезвычайно популярным.

Семенов имел доступ к архивам советской разведки, и написал эту историю на основе реальных фактов. Вот только в действительности в районе Кракова действовала не одна, а как минимум две группы советской разведки. Первую возглавлял Евгений Березняк, вторую – Алексей Ботян.

На территории Польши «партизан Алеша», как называли тогда Ботяна, находился с весны 1944 года. Основная его задача – подготовка условий для успешного наступления Красной Армии. В частности, ему предписывалось установить связи с польским подпольем, проводить диверсионные акции в тылу немцев.

В конце 1944 года бойцы «партизана Алеши» захватили инженера-картографа Зигмунда Огарека, этнического поляка, мобилизованного на службу в вермахт. От него была получена информация, что в Ягеллонском зам­ке, древней резиденции польских королей, гитлеровцы устроили огромный склад боеприпасов.

Предполагалось, что этот запас немцы планировали использовать для уничтожения исторического центра Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец. Ботян сумел внедрить в обслугу замка под видом грузчика польского подпольщика, который установил на складе мину.

В 5:20 утра 18 января 1945 года склад боеприпасов был взорван. Спустя сутки в Краков ворвались передовые части маршала Конева.

Майор Вихрь - белорус. И в 100 лет часть его жизни засекречена Подробнее

Жена, я – разведчик!

Пока поляки праздновали освобождение, «партизан Алеша» уходил дальше – ему предстоял действовать в тылах немцев на территории Чехословакии.

Война закончилась в мае 1945 года, но для Ботяна это был просто переход к новому этапу службы.

В 1947 году под видом репатрианта с Западной Украины он легализовался на территории Чехословакии. Окончил горный техникум и устроился на работу на урановые рудники в Яхимове.

Чешский инженер, работающий на добыче урана, по задумке руководства советских спецслужб, должен был привлечь внимание представителей западных разведок. Ботяну предстоял «согласиться на вербовку» и внедриться в ряды противника.

Не все в жизни можно предусмотреть легендой. Мнимый «Лео Дворжак» влюбился в красавицу-чешку Гелену Винзель. Они поженились, у них родилась дочь, которую назвали Ириной.

Карьеру Ботяна едва не разрушило падение Лаврентия Берия. Никита Хрущев, избавившись от могущественного противника, стал «зачищать» и все его окружение. В тюрьму бросили Судоплатова, а воспитанную им агентуру стали спешно увольнять.

Также поступили и с отозванным на Родину Ботяном. Жена и дочь остались за границей. Ему пришлось подключать коллег, чтобы вывезти семью в Советский Союз. И только здесь ошарашенная Гелена узнала, за кем она на самом деле замужем.

Брак не рухнул. Больше того, когда спустя полтора года Ботяна вернули на службу, Гелена, пройдя курс спецподготовки, отправилась вместе с ним на новое задание за рубеж.

Не думай о секундах свысока. В чём секрет долголетия разведчиков? Подробнее

95-летний снайпер

«Затем были командировки в другие страны», - спокойно говорил Алексей Николаевич журналистам, и на этом прекращал свой рассказ. Этот этап его работы пока засекречен, и будет ли рассекречен когда-либо, неизвестно. Вернувшись в СССР окончательно, он стал заниматься подготовкой сотрудников спецподразделений КГБ.

Ему было далеко за 60, когда он рвался в новую командировку в Афганистан. Но руководство решило не рисковать легендой. Окончательно Ботян ушел со службы в 1989 году, в возрасте 72 лет.

К званию Героя Советского Союза его представляли как минимум дважды, но оба раза в итоге вручали награды рангом пониже. Справедливость восторжествовала только в XXI веке.

Указом Президента Российской Федерации от 10 мая 2007 года «за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов» полковнику в отставке Ботяну Алексею Николаевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».



2007 год. Фото: Служба внешней разведки

Молодежь восхищается героями западных боевиков, Джеймсом Бондом, но все эти продукты масскультуры – никто по сравнению с Ботяном.

Когда старому диверсанту стукнуло 95 лет, его пригласили на встречу с бойцами одного из элитных десантных подразделений. Из вежливости предложили пострелять в тире из пистолета. Ботян спокойно взял оружие, и… выбил 29 очков из 30 возможных! В этот момент надо было видеть глаза молодых офицеров.

Советские разведчики, спасшие Краков, жили долго – Евгений Березняк умер в Киеве в конце 2013 года в возрасте 99 лет, Алексей Ботян дожил до 103-х. Их жизнь оказалась длиннее памяти поляков, забывших сегодня, кому они обязаны спасением своего красивейшего города.