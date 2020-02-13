Дифтерия является вакциноуправляемой инфекцией. На территории нашей страны это заболевание не регистрировалось уже более 20 лет. Однако и до сих пор она остается одним из самых опасных инфекционных заболеваний. Дифтерии боялись и боятся как родители, так и врачи. И для этого были веские причины.

Согласно архивам Пироговского общества врачей, с 1887 по 1916 год в России ежегодно регистрировалось более 681000 случаев дифтерии, и почти половина больных умирала. В некоторых сельских районах эпидемии дифтерии проносились как смерч: детей хоронила каждая семья.

Решительный перелом наступил лишь с введением массовых профилактических прививок.

Повсеместная вакцинация принесла ошеломляющий успех: к 1976 году заболеваемость по сравнению с 1959 годом снизилась более чем в 436 раз! Это ли не победа?

Ушел многовековой страх перед дифтерией. Но вместе со страхом ушла, к несчастью, и настороженность: сложилось мнение, что дифтерия нашим детям уже не угрожает. Так стали думать не только родители. Истинного положения дела часто не знали даже врачи. И постепенно ослабили внимание к профилактической вакцинации.

Существуют расчеты: инфекция не может распространяться, если у 95% населения создан иммунитет к ней. На многих территориях сейчас такого процента защищенности нет. И тенденция к росту заболеваемости сохраняется уже длительное время.

Появились отдельные вспышки или очаги дифтерии, а вспышкой принято считать случаи, когда заболевают от трех и более человек сразу.

В 1991 – 1998 годах в Украине, как и на всем постсоветском пространстве, была эпидемия дифтерии, когда заболело около 20 тысяч человек и 696 из них умерло. Это было связано с низким охватом населения вакцинацией из-за отсутствия вакцины в регионах и увеличением в популяции доли неиммунных лиц. Но по официальным данным, и в настоящее время охват прививками в Украине среди взрослых и детей до года не превышает 60%.

Подъем заболеваемости в 1990-х годах был и в нашей стране (пик пришелся на 1995-й, когда заболело 322 человека и из них 14 умерло). Массовая вакцинация была проведена в 1996 году, и уже в следующем году было зарегистрировано 96 случаев (65 взрослых и 31 ребенок), а через 10 лет – всего 6 случаев среди взрослого населения.

В Украине сейчас отмечен подъем заболеваемости дифтерией в регионах, сопредельных с территорией Беларуси. Инфекция выявлена в Закарпатье, которое граничит с Брестской областью, а значит, возможен завоз дифтерии в нашу страну.

Сейчас люди зрелого возраста естественного иммунитета против дифтерии уже, как правило, не имеют, а искусственный или не был создан в детстве, или успел угаснуть. Так что встреча с инфекцией становится для них весьма рискованной. Ведь дифтерия передается воздушно-капельным путем, и достаточно самого кратковременного контакта с больным, чтобы заразиться и заболеть. Именно поэтому столь необходима повторная иммунизация взрослого населения через каждые 10 лет, начиная с шестнадцатилетнего возраста. Главной мерой профилактики остается вакцинация детей. Делая профилактическую прививку ребенку, мы не только защищаем его самого, но и создаем зону безопасности для окружающих его взрослых.

Очень хотелось бы, да и просто необходимо, чтобы родители четко знали календарь профилактических прививок и сами следили за его выполнением.

Прививки от дифтерии в государственных поликлиниках детям и взрослым проводят БЕСПЛАТНО. Во всем мире вакцинопрофилактика считается оптимальным и единственным методом защиты от дифтерии.

ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».