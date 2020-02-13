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Лукашенко пригласили в Швейцарию. На хоккей

13.02.2020 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис пригласил белорусского президента приехать в Швейцарию на чемпионат мира по хоккею.

Видео разговора пубикует телеграм-канал Пул Первого.


- В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг, - сказал на встрече с Лукашенко Иньяцио Кассис.

- Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании «Штадлер Рейл Групп») поручим организацию этого визита, - то ли в шутку, то всерьез сказал Лукашенко.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне в мае этого года.

 
 
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Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис пригласил белорусского президента приехать в Швейцарию на чемпионат мира по хоккею.
 
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