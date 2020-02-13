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«Медаль за город Будапешт». Как Красная Армия освободила столицу Венгрии

13.02.2020 14:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Медаль за город Будапешт». Как Красная Армия освободила столицу Венгрии
Советские войска в Будапеште. © / Минобороны РФ

75 лет назад, 13 февраля 1945 г., завершилась одна из самых сложных и кровопролитных операций Великой Отечественной войны. Специально созданная группа войск из состава 2-го Украинского фронта взяла столицу Венгрии — Будапешт.

Будапештскую операцию иногда называют репетицией взятия Берлина. Это, конечно, впечатляет, но сравнение не вполне корректное. Дело в том, что по ожесточённости и длительности городских боёв именно Будапешт занимает первое место из всех взятых Красной Армией европейских столиц. Что, кстати, нашло отражение и в памяти народа — песня Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату», которая заканчивается словами «Медаль за город Будапешт», до сих пор на слуху и считается самой узнаваемой песней тех лет. Кстати, всего такой медалью было награждено 362 050 человек.

Министерство обороны РФ в день годовщины взятия Будапешта представило на своём интернет-портале новый раздел, основанный на рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Эти документы во многом проясняют картину — в частности, объясняют и важность Будапешта для высшего руководства нацистской Германии, и ожесточённость боёв, и, главное, настроения среди венгерского народа, который воспринимал бойцов Красной Армии как освободителей.

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Вообще поначалу всё складывалось так, что та самая «Медаль за город Будапешт» могла иметь принципиально иной вес в солдатской и народной среде. Взятие столицы Венгрии — последнего на тот момент союзника нацистской Германии — как ни странно, ещё в середине 1944 г. считалось делом второстепенной важности. Предполагалось, что события будут разворачиваться по румынскому сценарию, где немецкий ставленник Йон Антонеску был арестован, добровольческие части взяли под контроль Бухарест, а король Михай I заявил о прекращении военных действий против СССР и обязался войти в Антигитлеровскую коалицию.

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Основания для подобных предположений были, причём достаточно веские, о чём говорит, например, впервые публикующийся Протокол политического допроса Иштвана Бетлена, который в 1930-е гг. был президентом-министром венгерского правительства, прекрасно знал регента Хорти и поддерживал с ним дружеские отношения: «В июле этого (1945) года он окончательно решил разорвать с Германией. Об этом он говорил в кругу близких ему людей, например со мной и с министром внутренних дел Фишером». Кстати, самому Бетлену крупно повезло — он всё-таки дождался прихода Красной Армии и добровольно сдался в плен. А вот другим венгерским деятелям, сторонникам немедленного мира с СССР, повезло меньше — по свидетельству Бетлена, их живьём побросали в Дунай.

Гитлер предвидел что-то подобное. Отдавать Венгрию просто так он категорически не желал. Во-первых, последний нефтеносный район. Во-вторых, последний политический союзник. В-третьих, личные мотивы. Потеря Венгрии открывала прямой путь в Австрию — родину фюрера, к чему тот относился болезненно и даже истерично.

Так что судьба всех этих планов венгерского руководства, которые избавили бы нашу армию от лишних жертв, к сожалению, может быть описана строкой из той же песни Исаковского: «Слеза несбывшихся надежд».

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В Венгрию ещё весной 1944 г. были введены немецкие войска — якобы для помощи союзникам. В августе, когда правительство, возглавляемое премьером Гезой Лакатошем, открыто заявило о необходимости ведения переговоров с СССР, группировка немецких войск была многократно усилена — страна фактически попала в оккупацию. А когда в октябре Хорти набрался смелости заявить о перемирии с СССР, знаменитый диверсант Гитлера Отто Скорцени просто похитил сына Хорти, а потом и его самого. Власть передали венгерскому фашисту Ференцу Салаши.

Ничего хорошего венгерскому народу это не принесло. Об этом прекрасно рассказывает адъютант Миклоша Хорти, генерал-майор Габор Герлоци — протокол его политического допроса тоже публикуется впервые: «Оккупация Венгрии немцами означала разорение... Содержались войска целиком за счёт Венгрии... Немцы демонстрируют своё пренебрежение союзниками».

Для венгерских евреев это вообще стало катастрофой. Если премьер Лакатош приказал прекратить депортацию евреев в лагеря смерти, то «лидер нации» Салаши не обременял себя никакими условностями — тот же Гелоци лично видел, как на улице Будапешта расстреляли из пулемёта колонну еврейских женщин.

Для Красной Армии такой поворот означал только одно. Битва за Будапешт будет кровавой и жестокой, а со стороны противника — ещё и подлой. Что, кстати, было продемонстрировано сразу же. Две группы советских парламентёров под руководством Миклоша Штайнмеца и Ильи Остапенко, отправленных в Будапешт с предложением сдаться, были расстреляны. Так начался тяжелейший штурм, который длился почти полтора месяца. И стоил нашим войскам 80 тыс. чел. безвозвратных и 240 тыс. чел. санитарных потерь.

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Любители поднять тему «опять трупами закидали», разумеется, тут же побегут сравнивать потери Красной Армии и гарнизона Будапешта. Да, обергруппенфюрер и генерал войск СС, командующий обороной Карл Пфеффер-Виндербрух, потерял около 50 тыс. убитыми и 138 тыс. пленными. Но хороший ответ подобным любителям дадут архивные документы, согласно которым Красная Армия с целью сохранения города и жизней мирных его обитателей использовала минимум танков и авиации. Будапештская группа войск состояла из 3 стрелковых корпусов и 9 артиллерийских бригад. Также свою оценку действиям советского командования дал генерал-майор Гелоци: «Руководство Красной Армии великолепно, особенно поразительно умение наносить удары там, где противник этого не ожидает. Таков был удар, нанесённый маршалом Толбухиным, который опрокинул всю систему немецкой обороны. Когда немцы откатились в район моего имения, я спросил их: „Вы уже тут? Почему?“ Все они в один голос отвечали, что русские прорвались там, где их никто не ждал...»

 
 
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Министерство обороны РФ рассекретило документы, касающиеся самой сложной, кровопролитной и длительной операции Великой Отечественной войны по взятию вражеского...
 
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