«Медаль за город Будапешт». Как Красная Армия освободила столицу Венгрии

Источник материала: Аргументы и факты

75 лет назад, 13 февраля 1945 г., завершилась одна из самых сложных и кровопролитных операций Великой Отечественной войны. Специально созданная группа войск из состава 2-го Украинского фронта взяла столицу Венгрии — Будапешт.

Будапештскую операцию иногда называют репетицией взятия Берлина. Это, конечно, впечатляет, но сравнение не вполне корректное. Дело в том, что по ожесточённости и длительности городских боёв именно Будапешт занимает первое место из всех взятых Красной Армией европейских столиц. Что, кстати, нашло отражение и в памяти народа — песня Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату», которая заканчивается словами «Медаль за город Будапешт», до сих пор на слуху и считается самой узнаваемой песней тех лет. Кстати, всего такой медалью было награждено 362 050 человек.

Министерство обороны РФ в день годовщины взятия Будапешта представило на своём интернет-портале новый раздел, основанный на рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Эти документы во многом проясняют картину — в частности, объясняют и важность Будапешта для высшего руководства нацистской Германии, и ожесточённость боёв, и, главное, настроения среди венгерского народа, который воспринимал бойцов Красной Армии как освободителей.

Вообще поначалу всё складывалось так, что та самая «Медаль за город Будапешт» могла иметь принципиально иной вес в солдатской и народной среде. Взятие столицы Венгрии — последнего на тот момент союзника нацистской Германии — как ни странно, ещё в середине 1944 г. считалось делом второстепенной важности. Предполагалось, что события будут разворачиваться по румынскому сценарию, где немецкий ставленник Йон Антонеску был арестован, добровольческие части взяли под контроль Бухарест, а король Михай I заявил о прекращении военных действий против СССР и обязался войти в Антигитлеровскую коалицию.

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Основания для подобных предположений были, причём достаточно веские, о чём говорит, например, впервые публикующийся Протокол политического допроса Иштвана Бетлена, который в 1930-е гг. был президентом-министром венгерского правительства, прекрасно знал регента Хорти и поддерживал с ним дружеские отношения: «В июле этого (1945) года он окончательно решил разорвать с Германией. Об этом он говорил в кругу близких ему людей, например со мной и с министром внутренних дел Фишером». Кстати, самому Бетлену крупно повезло — он всё-таки дождался прихода Красной Армии и добровольно сдался в плен. А вот другим венгерским деятелям, сторонникам немедленного мира с СССР, повезло меньше — по свидетельству Бетлена, их живьём побросали в Дунай.

Гитлер предвидел что-то подобное. Отдавать Венгрию просто так он категорически не желал. Во-первых, последний нефтеносный район. Во-вторых, последний политический союзник. В-третьих, личные мотивы. Потеря Венгрии открывала прямой путь в Австрию — родину фюрера, к чему тот относился болезненно и даже истерично.

Так что судьба всех этих планов венгерского руководства, которые избавили бы нашу армию от лишних жертв, к сожалению, может быть описана строкой из той же песни Исаковского: «Слеза несбывшихся надежд».

В Венгрию ещё весной 1944 г. были введены немецкие войска — якобы для помощи союзникам. В августе, когда правительство, возглавляемое премьером Гезой Лакатошем, открыто заявило о необходимости ведения переговоров с СССР, группировка немецких войск была многократно усилена — страна фактически попала в оккупацию. А когда в октябре Хорти набрался смелости заявить о перемирии с СССР, знаменитый диверсант Гитлера Отто Скорцени просто похитил сына Хорти, а потом и его самого. Власть передали венгерскому фашисту Ференцу Салаши.

Ничего хорошего венгерскому народу это не принесло. Об этом прекрасно рассказывает адъютант Миклоша Хорти, генерал-майор Габор Герлоци — протокол его политического допроса тоже публикуется впервые: «Оккупация Венгрии немцами означала разорение... Содержались войска целиком за счёт Венгрии... Немцы демонстрируют своё пренебрежение союзниками».

Для венгерских евреев это вообще стало катастрофой. Если премьер Лакатош приказал прекратить депортацию евреев в лагеря смерти, то «лидер нации» Салаши не обременял себя никакими условностями — тот же Гелоци лично видел, как на улице Будапешта расстреляли из пулемёта колонну еврейских женщин.

Для Красной Армии такой поворот означал только одно. Битва за Будапешт будет кровавой и жестокой, а со стороны противника — ещё и подлой. Что, кстати, было продемонстрировано сразу же. Две группы советских парламентёров под руководством Миклоша Штайнмеца и Ильи Остапенко, отправленных в Будапешт с предложением сдаться, были расстреляны. Так начался тяжелейший штурм, который длился почти полтора месяца. И стоил нашим войскам 80 тыс. чел. безвозвратных и 240 тыс. чел. санитарных потерь.

Любители поднять тему «опять трупами закидали», разумеется, тут же побегут сравнивать потери Красной Армии и гарнизона Будапешта. Да, обергруппенфюрер и генерал войск СС, командующий обороной Карл Пфеффер-Виндербрух, потерял около 50 тыс. убитыми и 138 тыс. пленными. Но хороший ответ подобным любителям дадут архивные документы, согласно которым Красная Армия с целью сохранения города и жизней мирных его обитателей использовала минимум танков и авиации. Будапештская группа войск состояла из 3 стрелковых корпусов и 9 артиллерийских бригад. Также свою оценку действиям советского командования дал генерал-майор Гелоци: «Руководство Красной Армии великолепно, особенно поразительно умение наносить удары там, где противник этого не ожидает. Таков был удар, нанесённый маршалом Толбухиным, который опрокинул всю систему немецкой обороны. Когда немцы откатились в район моего имения, я спросил их: „Вы уже тут? Почему?“ Все они в один голос отвечали, что русские прорвались там, где их никто не ждал...»