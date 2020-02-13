Майли Сайрус выложила фото с оголенной грудью

Источник материала: Tut.by

Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами. А затем выложила этот снимок у себя в Instagram, пишет lenta.ru.

На одном из кадров в посте видно, что у Сайрус сдвинулась одна сторона топа. «Листайте вправо. Только быстро. Instagram скоро точно удалит этот пост», — подписала фото певица. За 7 часов пост набрал больше 1,4 млн лайков и больше 16 тысяч комментариев.

Знаменитость сфотографировали около отеля после показа Марка Джейкобса, в котором она приняла участие. Показ состоялся 12 февраля в рамках Недели моды в Нью-Йорке.