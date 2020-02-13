10 отличных корейских фильмов, которые (возможно) даже лучше «Паразитов»

Источник материала: Tut.by

Фильмам из Южной Кореи всегда находилось место в киноманских топах, но после оскаровского триумфа «Паразитов» их впервые, кажется, начал массово гуглить весь мир. Чтобы не отставать от трендов, ловите нашу подборку хорошего корейского кино, в которой нет очевидных зрительских хитов вроде «Олдбоя» и драм Ким Ки Дука. Бонусом: три ранние работы главного режиссера момента Пон Чжун Хо, которые точно не хуже «Паразитов».

1. «Объединенная зона безопасности» (2000)



Фото: кадр из фильма

Объединенной зоной безопасности называют нейтральную территорию на границе враждующих Южной и Северной Кореи. Туда приезжает выросшая в Швейцарии южнокорейская дипломатка, чтобы помочь расследовать жестокое убийство двух северокорейских караульных. Свидетели (они же подозреваемые) с обеих сторон — старшина и сержант — на допросах дают слишком разные показания и даже как будто покрывают друг друга.

С дебютной «Объединенной зоны безопасности» в начале нулевых началась карьера теперь уже культового мастера Пак Чхан Ука, которого вы точно знаете по «Олдбою». Это сложносочиненная, но вместе с тем предельно понятная антивоенная драма о том, что конфликт государственных идеологий и простые человеческие отношения — вещи абсолютно разного порядка. Кстати, роль северокорейского старшины в этом фильме сделала большой звездой актера Сон Кан Хо — того самого отца-бедняка из «Паразитов».

2. «Пылающий» (2018)

Последняя на данный момент работа еще одного мастодонта корейского кино — Ли Чхан Дона. Формально это экранизация рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай», но на самом деле от оригинала фильму достались лишь общая сюжетная канва про писателя, его подругу и ее нового любовника со странным хобби, атмосфера тотальной меланхолии и огромное пространство для всякого рода домыслов.

Собственно, если после просмотра фильма вы начнете что-то додумывать, то одновременно и найдете ключ к пониманию фильма и попадетесь на удочку режиссера. В своем любимом стиле «эмо-реализм» Ли Чхан Дон как раз и показывает, к чему может привести одержимость скрытыми смыслами и подтекстами. Впрочем, в «Пылающем» их хватает и на поверхности: кино можно легко читать и как молодежную социальную драму, и как триллер про любовный треугольник в духе Достоевского.

3. «Человек, который был суперменом» (2008)





Улыбчивый мужчина в цветастой рубашке бродит по улицам и, представляясь Суперменом, переводит бабушек через дорогу, помогает ловить эксгибиционистов у школ и напоминает всем об экологической катастрофе. Добропорядочный фрик привлекает внимание журналистки с местного телевидения. Она видит в нем возможность наконец-то заняться нормальной работой: последние пару лет девушку заставляют делать одни слезливые репортажи с подставными героями. Профессиональное чутье не подводит: за смешным образом мужчины прячется целая череда психологических травм.

Фильм начинается как чистая пародия с псевдодокументальными вставками, но постепенно разрастается в душераздирающую драму, не последнее место в которой будут играть трагические события корейской истории ( восстание в Кванджу 1980 года ). Образ Супермена здесь тоже неспроста. История главного героя — трогательный пример того, как поп-культура заставляет человека меняться к лучшему.

4. «Вопль» (2016)





Южнокорейские хорроры всегда славились радикальным подходом к экранному насилию, но больше всех в этом преуспел именно «Вопль» На Хон Джина. Его фильм — это долгий спуск в кромешный ад, где находится место леденящим кровь воплощениям национальных суеверий, триллеру про живых мертвецов, черной комедии и даже социальной драме. При этом все два с половиной часа «Вопль» остается туманным и иррациональным, от чего делается еще страшнее.

По сюжету, комичный деревенский полицейский приезжает по вызову в лесное захолустье. Там местные жители почему-то начали покрываться сыпью и нападать на близких. Объяснить, что происходит, никто не может, поэтому всю вину сваливают на живущего в лесу японского туриста, который вроде как бегает в одних трусах и ест сырое оленье мясо.

5. «Таксист» (2017)

Еще один фильм о кровавом восстании в Кванджу, показывающий противостояние студентов и левой интеллигенции с одной стороны и военных — с другой. Показано все это глазами простого сеульского таксиста. Как это часто бывает в корейских социальных драмах, начинается все с ситкомовских шуточек, но чем дальше, тем тревожнее и мрачнее. В «Таксисте» беззаботное роуд-муви в конце концов уступает место важному сюжету о моральном выборе и правильных поступках независимо от гражданской позиции.

Май 1980 года. Жители города Кванджу организуют массовые протесты после расстрела солдатами студенческой демонстрации. Оказавшийся в Сеуле репортер немецкой газеты решает проникнуть в зону боевых действий и нанимает для этого местного водителя. Но по нелепой случайности и в расчете на жирные чаевые иностранца перехватывает безалаберный таксист (снова неподражаемый Сон Кан Хо), ни слова не понимающий по-немецки.

6. «Убийство» (2015)

«Бесславные ублюдки» в декорациях оккупированной Кореи. 1933 год, корейские партизаны поручают одному из лучших своих агентов спланировать убийство японского губернатора и его партнера-промышленника. Герой собирает команду, куда входят в том числе девушка-снайпер и наемник по прозвищу Гавайский пистолет, и готовится к сложной миссии. Никто, правда, не подозревает, что он — двойной агент, уже сдавший товарищей японцам.

Несмотря на то, что действие фильма разворачивается во время реальных событий, основной сюжет полностью выдуман. Авторы совершают путешествие по до сих пор болезненному для корейцев отрезку истории с упоительным фарсом, задором и эффектными боевыми сценами. Режиссер Чхве Дон Хун явно большой фанат Тарантино, Бессона и «Миссии невыполнима» — прямые отсылки к ним во время просмотра устанете считать.

7. «Злодейка» (2017)

Маленькая Сук Хи после смерти родителей оказывается в тренировочном лагере для наемных убийц. Ее талант ассасина сначала вовсю эксплуатировали корейские революционеры, а после неудавшейся мести за гибель бойфренда девушку арестовывает и вербует государственная организация. Отработав на них наемником десять лет, Сук Хи получает для себя и родившейся в заточении дочки долгожданную свободу. Но начавшаяся было нормальная жизнь все равно оборачивается новой чередой смертей.

«Злодейку» можно назвать ближайшим родственником «Олдбоя» — здесь тоже не последнюю роль играют темы мести, цены свободы и поисков человечности в душе тренированной машины для убийств. Местами фильм слегка перегружен утомительной сентиментальностью, но снятые одним планом головокружительные боевые сцены это окупают с лихвой.

Три фильма режиссера Пон Чжун Хо, которые стоит посмотреть после «Паразитов»

1. «Воспоминания об убийстве» (2003)





Большинство критиков и зрителей сходятся во мнении, что «Воспоминания об убийстве» Пон Чжун Хо не смог переплюнуть даже четырежды оскароносными «Паразитами». Это идеальный побратим «Зодиака», вышедший на четыре года раньше финчеровского хита, — тоже мастерски выверенное и виртуозно поставленное кино об изнурительных поисках серийного убийцы и мучительном примирении с тем, что даже на самые банальные вопросы можно никогда не получить ответы.

2. «Вторжение динозавра» (2006)





А это уже причудливый гибрид «Годзиллы» и «Паразитов». Здесь Пон Чжун Хо впервые в полной мере раскрывается как мастер жонглирования жанрами в пределах одной истории. На почве фильма-катастрофы режиссер выращивает политический триллер с нотками конспирологии, но оба они продолжают существовать в пределах эмоциональной драмы о все том же классовом неравенстве и человеческом героизме.

3. «Мать» (2009)

Еще один яркий пример того, что Пон Чжун Хо со своими идеями давно опережает голливудское кино. «Мать» очень сильно похож на другой оскаровский и зрительский хит «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — главная героиня тоже в одиночку вступает на тропу войны с властями из-за несправедливого (или нет?) обвинения ее сына в убийстве. Только там, где Мартин МакДонах идет на упрощение конфликта и оставляет все на откуп зрителю, Пон Чжун Хо продолжает рисовать пугающий и неоднозначный портрет одержимости.

Кстати, «Паразиты» все еще идут в минском прокате.

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