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Минский дуплекс. Смотрите, какой крутой интерьер создали архитекторы в двухэтажной квартире
Источник материала: Tut.by
Архитекторы студии ZROBYM architects основательно поработали над интерьерами минской двухуровневой квартиры. Чтобы сделать пространство максимально комфортным и функциональным, им потребовалось изменить планировку и исправить геометрию пространства. Что получилось в итоге — читайте и смотрите в этом обзоре.
На начальном этапе это была двухуровневая квартира на 120 квадратов со сложной планировкой и помещениями с неровными контурами, с нишами, колоннами, и центральным стояком. Психологически человеку приятней находится в геометрически понятном помещении, поэтому архитекторы предложили открытую планировку, в которой все колонны «обыграли» встроенной мебелью: где-то сделали подиум, где-то встроенный шкаф.
Пространство первого этажа визуально делит коммуникационный узел по центру квартиры, отделанный шпоном. В нем находится «мокрая» зона гостевого санузла и кухни. Внешние стены квартиры — белые. Несущие бетонные колоны оставили как есть, чтобы показать тектонику этого дома.
Столовая зона находится между гостиной и кухней. Здесь пространство организовано таким образом, чтобы телевизор и проектор в гостиной был виден из и кухни и столовой зоны.
Радиаторы отопления под окнами спрятали под зашивкой — оставили перфорацию для воздушной конвекции. Вся кухонная техника скрыта за мебельными панелями — входящий человек воспринимает их как сплошную стену.
Дизайнеры стремились максимально эффективно использовать пространство. В прихожей был оборудован гардероб, нашлось место для кладовки. Под лестницей организовали дополнительный шкаф.
Квартира, кстати, имеет два входа — второй положен по нормам, как запасной. Он находится на втором уровне.
По площади и планировке второй этаж квартиры был практически идентичен первому. Концепция интерьера второго уровня схожая — это белые стены по внешнему контуру и центральный элемент из деревянного шпона. В нем находится большая ванная комната.
Особое внимание дизайнеры уделили интерьеру и созданию комфортного пространства в детских спальнях.
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Интерьер для двухэтажной квартиры в Минске.
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