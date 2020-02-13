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Небывалый ажиотаж. Первую партию Geely Coolray распродали за один день

13.02.2020 14:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только вчера прошла прошла официальная премьера новинки белорусского рынка — кроссовера Geely Coolray. А уже сегодня дилеры говорят о том, что все машины распроданы. AUTO.TUT.BY узнал, когда ждать следующую партию.


Автомобили на площадке дилера стоят уже с транзитными номерами — их готовят к выдаче покупателям

На заводе «БЕЛДЖИ» к старту продаж произвели около 300 машин. Часть из них была отгружена на российский рынок, часть — разъехалась по шоу-румам белорусских дилеров. Продавцы отмечают небывалый ажиотаж. По словам Павла Садовникова, директора автосалона «Лакшери Моторс Плюс», в первый же день было получено около 200 заявок от тех, кто не просто интересуется, а готов купить автомобиль.

В автоцентре «Джили Центр Минск» подтвердили, что интерес к машине огромный. Тест-драйвы модели расписаны, 40% машин находится в резерве, то есть люди уже сделали заявки.

Мы позвонили на завод, чтобы уточнить, когда ожидать следующую партию. Для тех, кто уже собирается писать номер очереди на руке, сообщаем — в феврале будет собрано еще 300 машин, чтобы удовлетворить первоначальный ажиотаж. В дальнейшем количество произведенных автомобилей будет регулироваться спросом.

На презентации модели генеральный директор «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский сказал, что Geely Coolray не станет заменой какой-то из ныне выпускающихся Geely. Он встанет на конвейер параллельно с другими.

Пока новинка производится методом крупноузловой сборки, но с ростом спроса будет организовано производство полного цикла со сваркой и окраской кузовов.

Напомним, сегодня Geely Coolray предлагается в двух комплектациях — Comfort и Flagship. Стоимость начальной версии составляет 40 900 рублей, топовая продается за 43 900 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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