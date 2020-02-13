Угрозы расправой привели к ответственности

Находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, смолевичанин 1977 г.р. в ходе скандала с женой, хотел запугать последнюю и, схватив кухонный нож, высказывал в ее адрес угрозы убийством. Женщина, опасаясь за свою безопасность, обратилась в милицию. Дебошир задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РБ – «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества».

Угрожал расправой над возлюбленной и житель поселка Усяж. Поздним вечером в автомобиле между сожителями возник конфликт. Местный житель 1992 г.р., ругаясь со своей дамой, в ходе ссоры поднес к ее голове предмет похожий на пистолет и угрожал расправой. Женщина испугалась не на шутку и обратилась в милицию. Смолевичским РОСК также возбуждено уголовное дело.

Кража с «легким паром»

В Смолевичский РОВД обратился житель д. Слобода и сообщил, что ночью в конце января неустановленное лицо, находясь в одной из саун нашего города, путем свободного доступа из кошелька, что лежал во внутреннем кармане его куртки, тайно похитило 100 евро.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что правонарушение совершила односельчанка потерпевшего. Похищенное изъято, РОСК возбуждено уголовное дело.

Не вошел в дверь – войду через окно

И снова кража в садовом товариществе, на этот раз вблизи деревни Домошаны. Неизвестный злоумышленник не стал придумывать сложных путей и, разбив стекло, проник в дом через окно. Вор похитил сучкорез и компрессор с медными трубками холодильника. Об этом в милицию сообщал хозяин дома – минчанин.

Закрытая дверь не стала преградой для вора и в Смолевичах. Так, неизвестный злоумышленник, выставив окно, проник в дом по улице Советской и похитил оттуда электрический чайник, пароварку, ТВ-тюнер, ботинки мужские и другое имущество, причинив хозяевам материальный ущерб на сумму более 380 руб.

По данным фактам районным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела, проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших хищения.

Две кражи – один вор

В криминальной хронике за прошедший период есть две кражи, у которых один исполнитель. Так, в милицию обратился смолевичанин 1969 г.р. и сообщил, что неизвестный злоумышленник, сорвав навесной замок, проник в подвал на цокольном этаже его дома. Правонарушитель украл бензопилу и аккумулятор, причинив ущерб на общую сумму 350 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кражу совершил безработный местный житель 1993 г.р.

Этот молодой человек совершил еще одну кражу. Из соседнего подвала того же дома он похитил консервации в виде компотов из фруктов, самодельный удлинитель и электрический кабель. Вор задержан.

Присвоила деньги – получила «уголовку»

Неизвестно, чем руководствовалась главный бухгалтер одной из организаций Смолевичского района, когда, являясь материально- ответственным лицом, взяла деньги из кассы. Однако теперь точно известно, что женщине за это деяние придется ответить. По материалам проверки РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК РБ ­(присвоение либо растрата).

Никогда не теряйте бдительность

Смолевичанин попался на уловку ранее неоднократно судимого жителя г. Любань. Дело в том, что последний хотел купить автомобиль у жителя нашего города, но всю сумму за него вносить не намеревался. Мошенник предложил внести часть денег, а на остальную сумму оформить договор займа. Так, в назначенный день он отдал потерпевшему меньше одной шестой от стоимости транспортного средства, а на оставшуюся часть был оформлен договор займа. После этого «покупатель», как и полагается, забрал автомобиль, но отдавать оставшуюся сумму не намеревался.

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Хулиганство без причины к добру не приведет

Сообщение о том, что неизвестный возле одного из домов по улице Замковой в деревне Сосновая повредил автомобиль «Фольксваген», поступило правоохранителям вечером 7 февраля. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа и было установлено, что хулиганство совершил житель а.г. Слобода 1992 г.р. За беспричинную «шалость» ему придется ответить в соответствии с ч. 1 ст. 339 УК РБ (хулиганство).

Вор проник в дом

В милицию обратилась минчанка 1949 г.р. и сообщила, что неизвестный, путем повреждения навесного замка, проник в частный дом в деревне Старина и похитил 4 бутылки водки, 5 банок говяжьей тушенки, деньги в размере 100 рублей и шуруповерт.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 205 УК РБ, в соответствии с которой злоумышленнику, совершившему кражу с проникновением в жилище, грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.