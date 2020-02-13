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Новый Life!, цифровая и бытовая техника, ремонт цифровой бытовой техники — в Дзержинске открылся новый магазин

13.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинске на месте магазина «Портал» заработал новый магазин.

На месте магазина «Портал» по улице К.Маркса, 15 открылся новый магазин, в котором вы сможете найти офис Life!, цифровую и бытовую технику, а также по случаю чего-нибудь из этой самой цифровой бытовой техники отремонтировать.

Что нам могут предложить:

1) Эксклюзивный представитель оператора связи Life!:

• Подключение Sim карт

• Приобретение телефонных аппаратов (одним платежом, в рассрочку (6,13,19 месяцев))

• Решение всевозможных вопросов – ошибочные платежи, замена Sim, переоформления и так далее.

2) Аксессуары и периферия:

• Мышки, клавиатуры для ПК, камеры и колонки, коврики и чистящие средства.

• Зарядные устройства и наушники для телефонов.

• Проводная продукция.

• И многое другое.

3) Цифровая и бытовая техника:

• Телевизоры, в том числе под заказ.

• Бытовая техника, начиная от фена, и до телевизора (одним платежом и в рассрочку по Карте покупок)

• Пульты к телевизорам, фильтра и комплектующие к пылесосам, инструменты.

4) Ремонт цифровой и бытовой техники:

• Ремонтируем почти всё цифровое бытовое за исключением стиральных машин, холодильников, кухонных варочных панелей и вытяжек.

• Оформление договора сдачи в ремонт, получение акта выполненных работ по готовности с гарантией на все выполненные работы.

• Оригинальные детали с гарантией.

• Работаем в данной сфере по Дзержинской области 7 лет.

Все справки по телефонам: +375259895496, +375291863650, +375259688924

Режим работы: пн-вс 10.00-19.00.








 
 
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