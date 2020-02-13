Новый Life!, цифровая и бытовая техника, ремонт цифровой бытовой техники — в Дзержинске открылся новый магазин

В Дзержинске на месте магазина «Портал» заработал новый магазин.
На месте магазина «Портал» по улице К.Маркса, 15 открылся новый магазин, в котором вы сможете найти офис Life!, цифровую и бытовую технику, а также по случаю чего-нибудь из этой самой цифровой бытовой техники отремонтировать.
Что нам могут предложить:
1) Эксклюзивный представитель оператора связи Life!:
• Подключение Sim карт
• Приобретение телефонных аппаратов (одним платежом, в рассрочку (6,13,19 месяцев))
• Решение всевозможных вопросов – ошибочные платежи, замена Sim, переоформления и так далее.
2) Аксессуары и периферия:
• Мышки, клавиатуры для ПК, камеры и колонки, коврики и чистящие средства.
• Зарядные устройства и наушники для телефонов.
• Проводная продукция.
• И многое другое.
3) Цифровая и бытовая техника:
• Телевизоры, в том числе под заказ.
• Бытовая техника, начиная от фена, и до телевизора (одним платежом и в рассрочку по Карте покупок)
• Пульты к телевизорам, фильтра и комплектующие к пылесосам, инструменты.
4) Ремонт цифровой и бытовой техники:
• Ремонтируем почти всё цифровое бытовое за исключением стиральных машин, холодильников, кухонных варочных панелей и вытяжек.
• Оформление договора сдачи в ремонт, получение акта выполненных работ по готовности с гарантией на все выполненные работы.
• Оригинальные детали с гарантией.
• Работаем в данной сфере по Дзержинской области 7 лет.
Все справки по телефонам: +375259895496, +375291863650, +375259688924
Режим работы: пн-вс 10.00-19.00.