Экономим тепло. Что важнее - утеплять фасады или модернизировать вентиляцию

Источник материала: Аргументы и факты

О сути Указа президента №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» «АиФ» на своих страницах рассказывал не единожды. Напомним: указ дает возможность жильцам провести тепловую модернизацию, получив рассрочку оплаты на 10-15 лет и до 50% безвозмездной субсидии. Среди работ перечисляются утепление наружных стен, чердачного и цокольного перекрытий; замена окон в квартирах (при необходимости); устройство автоматизированного индивидуального теплового пункта, установка термостатических регуляторов на батареи при их отсутствии и многое другое.

Тема эта для Беларуси новая, и в нее постепенно вникают в жилом секторе.

- Дело в том, что сейчас плата за отопление субсидируется: если промышленные предприятия платят 120 руб. за гигакалорию, то жилые дома - 20 руб. с НДС, - подводит к важному исполнительный директор Ассоциации собственников недвижимости Сергей БЫЧКОВ. - В нашей ассоциации два года назад заинтересовались темой реновации жилья, а когда в нее углубились, были поражены. Знаете, сколько тепла потребляет жилой сектор в Беларуси? 42%! До 1993 г. нормативно было закреплено, что при проектировании жилого дома потребление тепла должно быть не более чем 230 киловатт в час на м2 в год. С 1993 по 2010 г. вышел новый норматив - 160 киловатт. В 2010 г. - уже 130 киловатт. При этом в белорусских стандартах упор делается в основном на потребленное тепло, а в тепле - на отопление, но ведь дом потребляет тепло не только на отопление, но и, например, на подогрев горячей воды.

В западноевропейских странах более правильный подход - учитывается все потребляемое тепло в совокупности: отопление, подогрев воды, кондиционирование, вентиляция, а также потребление электроэнергии. Ведь нельзя сказать про дом, что он энергоэффективный, если потребляет мало тепла, но много электроэнергии. Поэтому важна комплексная оценка потребления энергоресурсов.

Так вот, мы решили изучить, каково реальное потребление тепла в жилых домах, для чего выбрали несколько домовладений - членов Ассоциации собственников недвижимости. Например, в панельном доме 2014 г. в год только на отопление было израсходовано 180 киловатт в час на м2. В другом доме - 40-летней «брежневке» после капремонта, в ходе которого утеплили только торцы дома, - 235 киловатт в час на м2. В третьем - современном доме из газосиликатных блоков с термошубой - 80 киловатт в час на м2.

А в одном из минских товариществ в 2017 г. провели тепловую модернизацию дома за счет средств капремонта плюс собрали целевой взнос. Работы обошлись в 170 тыс. руб. Там утеплили стены пенопластом, заштукатурили и сейчас ждут экономии, а ее нет.

Дело в том, что, оказывается, 60% тепла уходит через вентиляцию; через окна - 10-15%; через стены, которые обычно утепляют, - всего лишь 20%; через подвалы, которые тоже часто утепляют, - 6%; через чердачное перекрытие - 2%.

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Для чего нужна вентиляция

- То есть надо что-то делать именно с вентиляцией?

Во время реновации меняют старую обшивку стен, полностью заменяют балконы, окна, но главное - устанавливают на крыше систему приточной вентиляции с рекуперацией тепла. Суть в следующем: уходящий теплый воздух нагревает входящий холодный, таким образом жилые помещения обогреваются бесплатным теплом. Классическая система отопления при этом не нужна - ее отключают за ненадобностью. Летом система переключается на подогрев воды, которая догревается до нужной температуры в домовом теплопункте и подается в краны. Чтобы не тратить на работу системы электроэнергию, на крышах домов установлены солнечные панели. Летом электроэнергии вырабатывается слишком много, поэтому ее продают в сеть, а зимой, когда солнечных дней практически нет, забирают на работу системы вентиляции и рекуперации.

- Если судить по отзывам собственников жилья, с вентиляцией у многих проблемы: есть жалобы на ошибки проектировщиков, неправильную эксплуатацию…

- У нас вентиляция плохо работает, потому что многие не привыкли проветривать. А как сказали шведские коллеги, человеку в день нужно 25 тыс. литров свежего воздуха. Чтобы он поступил - надо открывать окна несколько раз в день.

Теплые стены

- А в каких случаях поможет утепление стен?

- И какая сейчас задача стоит перед ассоциацией?

- Мы хотели бы осуществить «пилот» на примере какого-нибудь дома и попробовать сделать так, чтобы экономия тепла была максимальной. Однако есть нюансы: указ №327 больше ориентирован на бюджетные организации, а что делать товариществам собственников, которые находятся на самообслуживании? Допустим, товарищество может собрать благодаря отчислениям на капремонт 50 тыс. руб., и ему разрешат использовать эти деньги. Но где взять недостающую сумму, скажем, в 100 или 200 тыс. руб.? Нужно обращаться в банк за кредитом. Но наши банки не выдают кредитов товариществам собственников. А если бы в указе было прописано, что в случае недостающей для реновации суммы товарищества собственников могут обращаться в банки за кредитованием, это помогло бы в решении проблем.

В ближайшем будущем ассоциация намерена внести на рассмотрение эти предложения.

- В вашем пилотном проекте подразумевается отключение радиаторов за ненадобностью?

- Если при разработке проекта реновации учтены все особенности дома, применены самые эффективные решения, то необходимости в классических радиаторах отопления просто нет. Подобные примеры есть не только в Скандинавии, но и в Беларуси, хотя, к сожалению, только в отдельно взятых квартирах. А если пытаться применять к разным домам один типовой проект - особой пользы не будет.