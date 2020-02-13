Сегодня многие понимают, что вопрос, вынесенный в заголовок, превратился в неразрешимую проблему. Современные подростки практически перестали читать, страдая «болезненной зависимостью» от смартфонов. А ведь чтение — это познание жизни, только через призму опыта книжных героев.

У нашего поколения свои отношения с книгами. Путешествия, испытания, приключения захватывали «мертвой хваткой». Некоторые мои сверстники читали книги при свечке или с фонариком под одеялом. Зачитывались произведениями М.Твена, Д.Лондона, М.Рида, В.Скотта, Ж.Верна, А.Дюма, Д.Дефо, А.Беляева, А.Грина, В.Катаева, А.Гайдара — этот список можно продолжать долго.

Отказавшись от чтения, молодежь многого не получает. И этот пробел невозможно восполнить музыкой, мультфильмами, кино… Своим примером нужно показывать детям, что чтение — это целый мир. В этом — связь поколений.

В моем детстве был такой случай. Я очень любил читать, каждую свободную минуту посвящал этому занятию. Книги брал в библиотеке. И вот как-то вечером я отправился в библиотеку за очередной книгой, потому что впереди были выходные, и я понимал, что надо бы восполнить свой книжный «запас». Я протянул библиотекарю прочитанные книги, а в ответ услышал: «Где ты взял эти книги?» Отвечаю: «У вас». А мне в ответ: «Ты их украл, так как карточки на твою фамилию нет! Сознавайся, а не то сдадим в милицию. У нас книги пропадают из-за таких хитрых воришек!» Я в слезы. На меня ополчились сразу несколько женщин. Долго ли продолжался допрос — сказать не могу, но мне казалось — вечность. Наконец выяснилось, что я уже был в библиотеке в этот день, и мою карточку отложили для подсчета читателей в другой ящик. Честно сказать, потом я ходил в эту библиотеку с опаской. И случай этот запомнил на всю жизнь.

Но сейчас я не об этом. Книги помогали воплощать мечты в жизнь. Вот, например, я, городской и далекий от моря подросток, минчанин в 4 поколении, стал штурманом дальнего плавания, много стран повидал. Знаю английский и немецкий языки. Так воплотилась моя мечта, которая сформировалась на книгах. А нынче, к сожалению, многие молодые люди профессию выбирают наобум и через несколько лет после окончания ВУЗов меняют профиль своей работы. Значит, разочаровались… Но это не только личные трагедии молодых людей, но и потери для государства.

Пару лет назад я встречался со школьниками СШ № 19 г. Минска, которую окончил 50 лет назад. Встреча прошла хорошо. Я принес ребятам книги (у меня большая библиотека) и перед тем как дарить, вкратце рассказывал сюжет каждой книги. Рассказывал и о своей флотской жизни. И удивительно: я увидел интерес в детских глазах. Они брали книги с удовольствием. Я думаю, что если всерьез взяться за решение этой проблемы, то можно многое сделать.

С уважением,

А.В. ПЕСТРЯКОВ, пос. Черницкий.