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Минэнерго подтверждает намерение ввести в эксплуатацию первый блок БелАЭС в 2020 году

13.02.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минэнерго подтверждает намерение ввести в эксплуатацию первый блок БелАЭС в 2020 году

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич подтверждает планы по физическому и энергетическому пуску первого энергоблока БелАЭС и ее интеграции в энергосистему страны в 2020 году.

"У нас стоит задача в этом году обеспечить завоз ядерного топлива, произвести физический пуск, энергетический пуск первого энергоблока, то есть выдачу первых киловатт-часов в энергосистему. 2020 год - итоговый год пятилетки, в течение которого необходимо завершить ключевые мероприятия. К ним относится реализация мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему и экономику страны", - сказал Каранкевич, которого цитирует БелТА.

По его словам, первый энергоблок БелАЭС имеет высокую степень готовности. "Практически все строительно-монтажные работы завершены, завершаются отделочные работы. В отношении основного технологического оборудования сейчас проходит этап горячей обкатки, который позволяет обеспечить работу энергоблока на имитаторах ядерного топлива. Необходимо проанализировать работу всего первого энергоблока в технологической цепочке, посмотреть, достигаются ли все номинальные параметры работы оборудования ", - добавил он.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго Беларуси сообщало, что планируется обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
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Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич подтверждает планы по физическому и энергетическому пуску первого энергоблока БелАЭС и ее интеграции в...
 
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