«Савичев, забивай! Я тебя умоляю»! Куда пропал автор золотого гола ОИ-88?

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Золото Сеула

В 1988 году сборная СССР не только в последний раз выиграла Олимпийское золото, но и в принципе участвовала в этом турнире. За всю свою историю сборная России ни разу так и не смогла пробиться на престижный турнир. А тогда, 32 года назад, вся страна следила по телевизору за финальным матчем между Бразилией и СССР. В составе соперника играли сплошь звезды — Таффарел, Ромарио, Бебето, Жоржиньо, Карека и другие, но это не остановило нашу команду. В тяжелейшем матче победу нам принес нападающий Юрий Савичев.

13 февраля автору золотого гола исполняется 55 лет. Но он давно покинул Родину и прочно осел в Германии. В этой стране он заканчивал игровую карьеру, потом работал тренером и наконец нашел новое занятие. У Юрия есть брат-близнец Николай, но он как раз остался дома и связан с футболом.

Для всех футбольных людей фамилия Савичев — это прежде все и есть тот самый гол в Сеуле в 1988 году. В то время он был нападающим «Торпедо», но спустя два года после олимпийского финала получил предложение из Греции. В «Олимпиакосе» обещали хорошие условия — он и поехал. Там у него с супругой родился сын, которого назвали тоже Юрием — в честь отца. Однако через год пребывания начались непонятные проблемы с финансированием — стали задерживать зарплату, а то и вовсе ее не платили. В итоге Пирей пришлось покинуть.

Практически сразу поступил вариант из Германии от клуба «Саарбрюкен». Вместе с семьей Юрий переехал туда. За два сезона в 69 матчах форвард наколотил 20 мячей, чем привлек интерес более статусного клуба «Санкт-Паули». Савичев без раздумий переехал в Гамбург. В этом клубе футболист и закончил игровую карьеру спустя шесть лет — в 2000-м.

В 35 лет перед Савичевым и семьей встал вопрос — что делать дальше? Оставаться в Германии или возвращаться в Россию? Решено было выбрать первый вариант, поскольку ребенок ходил в немецкую школу и срываться в непривычные для него условия было проблемой. Тем более Савичеву предложили работу помощником главного тренера в одной из немецких команд. Да, это был не топ-уровень, но тем не менее.

Суд

Все шло своим чередом, пока в 2013 году не всплыла информация, что Юрия Савичева могут посадить в тюрьму на пять лет. Ему вменялся незаконный ввоз в Германию российских футболистов. Как же так?

— Проблемы начались в 2009 году, когда я работал тренером в клубе «Атлантик-97», — вспоминал потом Савичев. — Президентом нашего клуба был Вальдемар Клух, которого обвиняли в изготовлении незаконных приглашений россиянам. На какое-то время история затихла, но спустя несколько лет вдруг начался судебный процесс. Оказалось, в этих приглашениях Клух указывал мою фамилию как тренера, у которых футболисты будут проходить просмотр. Газеты зацепились за это дело, писали, что мы чуть ли не людьми торгуем, как рабами. Согласно статье, по которой нас обвиняли, грозила тюрьма на пять лет. Причем сразу предложили закрыть дело, если Клух заплатит штраф 40 тысяч евро, а я — 15. Но я сказал сразу — платить ничего не буду. В итоге меня полностью оправдали и даже извинились. Но нервы потрепали, конечно.

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Из «Атлантика» вскоре пришлось уйти и перебраться в другую команду. Юрий Савичев мечтал сделать следующий шаг по карьерной лестнице, но в большие немецкие клубы не звали. В какой-то момент был готов даже рассмотреть предложения из России, но и там стали забывать про олимпийского чемпиона. Хотя его брат-близнец Николай давно трудится в родном «Торпедо». У команды серьезные амбиции в этом сезоне — есть хорошие шансы вернуться в элиту российского футбола после нескольких лет пребывания в ФНЛ.

Медицина

Возможно, в будущем братья однажды и воссоединятся, но пока Юрий Савичев сменил род деятельности. После той судебной истории, которая хоть и закончилась в его пользу, найти достойную работу в любимом виде спорта оказалось очень сложно. Два года назад олимпийский чемпион сам сообщил, что отошел от футбола: «Работаю в немецкой клинике. Занесло меня туда случайно. Ремонтирую всякие медицинские аппараты. Захотел стабильности и отошёл от спорта. По России скучаю чуть-чуть, но возвращаться не собираюсь».

13 февраля Юрию Савичеву, как и его брату Николаю, исполняется 55 лет. Оба оставили большой след в советском футболе. С момента победы на Олимпийских играх-88 прошло уже 32 года, но еще не одно футбольное поколение будет помнить крик комментатора Владимира Маслаченко в дополнительное время в игре с бразильцами: «Ну, Савичев, забивай, я тебя умоляю!». И Юрий забил, чем осчастливил всю страну. С юбилеем, легенда!