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Известна предположительная причина ДТП под Псковом

13.02.2020 15:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Посольство Беларуси в России отслеживает ситуацию с ДТП под Псковом, в результате которого пострадал наш соотечественник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Известна предположительная причина ДТП под Псковом

Стала известна предварительная версия случившегося. Как рассказали правоохранители, авария могла произойти по вине водителя микроавтобуса, который уснул за рулём и выехал на встречную полосу.

Известна предположительная причина ДТП под Псковом

Под Псковом столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль: 8 человек погибли

Напомним, ДТП произошло ночью на трассе Санкт-Петербург – Невель. В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля погибли 8 граждан Украины. Ещё два человека находятся в больнице. Один из них – белорус. Расследование продолжается. 

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Новости мира. Посольство Беларуси в России отслеживает ситуацию с ДТП под Псковом, в результате которого пострадал наш соотечественник, сообщили в программе...
 
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