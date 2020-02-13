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В Минске открылось посольство Швейцарии
13.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис открыли в Минске посольство Швейцарии, сообщает
Посольство располагается по адресу площадь Свободы, 11. До этого здесь функционировало отделение посольства Швейцарии. Оно официально открылось в феврале 2008 года.
Отношения двух стран в последнее время активизировались. Федеральный совет Швейцарии в мае 2019 года принял решение о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси. С сентября в Минске работает чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт – первый в истории двусторонних отношений.
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Федеральный совет конфедерации в мае 2019 года принял решение о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси.
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