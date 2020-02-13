В Минске открылось посольство Швейцарии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис открыли в Минске посольство Швейцарии, сообщает БЕЛТА .

Посольство располагается по адресу площадь Свободы, 11. До этого здесь функционировало отделение посольства Швейцарии. Оно официально открылось в феврале 2008 года.

Отношения двух стран в последнее время активизировались. Федеральный совет Швейцарии в мае 2019 года принял решение о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси. С сентября в Минске работает чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт – первый в истории двусторонних отношений.