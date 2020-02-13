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Реконструкцию «Фрунзенского» архитектор назвал «уголовщиной». За сколько «Виталюр» купил объект

13.02.2020 16:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитектор первого в Минске универсама «Фрунзенский» резко высказался о реконструкции здания под коробку супермаркета известной сети. TUT.BY узнал, за сколько продали этот объект.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На днях на канале «Белсат» в ток-шоу «Кожны з нас» выступал архитектор Вальмен Аладов — автор олимпийского спорткомплекса «Раубичи», дома на проспекте с магазином «Океан» и павильона Комаровки. Он же спроектировал первый в Беларуси универсам «Фрунзенский» на проспекте Пушкина, 37, который проработал более 40 лет. Новый собственник магазина — компания «Виталюр» — заново открыла объект в конце 2019 года после реконструкции.

Ведущий сказал, что после строительных работ универсам совсем потерял свой первоначальный облик. Он спросил у автора здания, что тот думает по поводу такой реконструкции.

— Это уголовщина. Я бы этих людей судил, — сказал Аладов.

Другие участники ток-шоу отметили, что в стране есть проблема — пренебрежение авторским проектом здания, к авторам не обращаются при реконструкции.

В компании «Виталюр» отказались это комментировать.

Сколько стоил универсам и как изменилось здание

Ранее, еще до начала работ, в компании говорили, что «у магазина будет абсолютно новый фасад, наверное, ни одной живой перегородки не останется, кроме контура здания». А в администрации Фрунзенского района подтверждали, что объект давно нуждался в реконструкции.

Сравните, каким магазин был перед закрытием на реконструкцию и каким стал после нее.



Универсам «Фрунзенский» был первым продовольственным универсамом с самообслуживанием в БССР, его открыли в 1975 году. Позже долгое время он работал под крылом частной компании ОАО «Универсам Фрунзенский».

В августе 2017 года его купила компания «Виталюр». В мае 2019-го оригинальный фасад демонтировали. Вот еще несколько снимков, на которых легендарный универсам можно увидеть в прежнем облике.


Фото предоставлено торговой сетью «Виталюр»

Фото предоставлено торговой сетью «Виталюр»

Покупка универсама, согласно реестру цен, стоила ритейлеру 3 миллиона долларов. Полную сумму вложений в объект компания не раскрывает, но известно, что универсам находится в ипотечном залоге.

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Теги: Минск
 
 
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Архитектор первого в Минске универсама резко высказался о реконструкции здания под коробку супермаркета известной сети. А сколько стоит этот объект - читайте в...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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Единство
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