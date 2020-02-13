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Реконструкцию «Фрунзенского» архитектор назвал «уголовщиной». За сколько «Виталюр» купил объект
Источник материала: Tut.by
Архитектор первого в Минске универсама «Фрунзенский» резко высказался о реконструкции здания под коробку супермаркета известной сети. TUT.BY узнал, за сколько продали этот объект.
На днях на канале «Белсат» в ток-шоу «Кожны з нас» выступал архитектор Вальмен Аладов — автор олимпийского спорткомплекса «Раубичи», дома на проспекте с магазином «Океан» и павильона Комаровки. Он же спроектировал первый в Беларуси универсам «Фрунзенский» на проспекте Пушкина, 37, который проработал более 40 лет. Новый собственник магазина — компания «Виталюр» — заново открыла объект в конце 2019 года после реконструкции.
Ведущий сказал, что после строительных работ универсам совсем потерял свой первоначальный облик. Он спросил у автора здания, что тот думает по поводу такой реконструкции.
— Это уголовщина. Я бы этих людей судил, — сказал Аладов.
Другие участники ток-шоу отметили, что в стране есть проблема — пренебрежение авторским проектом здания, к авторам не обращаются при реконструкции.
В компании «Виталюр» отказались это комментировать.
Сколько стоил универсам и как изменилось здание
Ранее, еще до начала работ, в компании
Сравните, каким магазин был перед закрытием на реконструкцию и каким стал после нее.
Универсам «Фрунзенский» был первым продовольственным универсамом с самообслуживанием в БССР, его открыли в 1975 году. Позже долгое время он работал под крылом частной компании ОАО «Универсам Фрунзенский».
В августе 2017 года его купила компания «Виталюр». В мае 2019-го оригинальный фасад демонтировали. Вот еще несколько снимков, на которых легендарный универсам можно увидеть в прежнем облике.
Покупка универсама, согласно реестру цен, стоила ритейлеру 3 миллиона долларов. Полную сумму вложений в объект компания не раскрывает, но известно, что универсам находится в ипотечном залоге.
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Архитектор первого в Минске универсама резко высказался о реконструкции здания под коробку супермаркета известной сети. А сколько стоит этот объект - читайте в...
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