Подпишись на районку не выходя из дома!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Уважаемые читатели!

Оформить подписку на районную газету «Навіны Камянеччыны» – просто! Вы можете подписаться на «НК» не выходя из дома, а значит, без утомительных очередей на почте. Но газета все равно придет к вам домой!

Для того чтобы оформить электронную подписку, Вам нужно:

На сайте РУП «Белпочта» (www.belpost.by) нужно зарегистрироваться в разделе «Регистрация физических лиц» (личный кабинет понадобится и для оформления подписки на другие газеты, журналы и т.д.). Перейдите в личный кабинет по ссылке, высланной вам на электронную почту, в раздел «Подписка на издания»; выберите алфавитный тип каталога, укажите тип издания (газета); выберите букву «Н», найдите издание «Навіны Камянеччыны», нужный подписной период. Нажмите кнопку «Заказать». Перейдите в «Корзину» и сформируйте заказ. Перейдите в заказ и оплатите стоимость заказа (системы электронных денег для оплаты заказа EasyPay, WebMoney (оплата при помощи карточки без регистрации в системе!) На ваш электронный адрес придет письмо об оплате.

Ждите свежую газету «НК» в своем почтовом ящике по субботам!

Спасибо, что Вы с нами!

А также подписку можно оформить:

– в отделениях почтовой связи;

– онлайн на PDF-версию газеты «Навiны Камянеччыны» (она в цвете и дешевле). Подробнее http://www.kamenec.by/raschyot-erip/. Проконсультироваться по поводу подписки на PDF-версию газеты можно с нашим специалистом по тел. 2-32-36, 8029-728-04-43.