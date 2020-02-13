В каких случаях могут привлечь к работе в выходные?

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— B каких случаях наниматель вправе привлечь работника к работе в его выходной день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка или графиков работ, без согласия работника?

Ю. Михайловский.

На вопрос отвечает общественный инспектор труда Несвижского районного объединения профсоюзов Александр МАКАСЬ:

— По общему правилу привлечение работника к работе в выходные дни допускается только с согласия самого работника и это предусмотрено ст. 142 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Однако имеются исключения. Так, ст. 143 этого Кодекса предусматривает возможность привлечения работника к работе в его выходной, установленный правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности), в принудительном порядке, без согласия работника.

Перечень этих работ является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. К нему, в частности, относятся:

Работы для предотвращения катастроф, производственной аварии, выполнения работ, необходимых для немедленного устранения их последствий или последствий стихийного бедствия. Предотвращение несчастных случаев. Устранение случайных или неожиданных обстоятельств, которые могут нарушить или нарушили нормальное функционирование водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи. Оказание медицинским персоналом экстренной медицинской помощи.

Не могут привлекаться к работе в выходные дни работники в возрасте до 18 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет. Женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет, могут привлекаться к работе в выходные дни во всех случаях только с их согласия. Работники, имеющие инвалидность, могут привлекаться только с их согласия и при условии, что такая работа им не запрещена по медицинским показаниям. Установленные нормы закона по этому вопросу обязательны для исполнения всеми нанимателями независимо от того, на основе какой формы собственности они осуществляют свою хозяйственную или иную деятельность. Привлечение к работе в выходной день оформляется приказом (распоряжением) нанимателя.