А1 представил инновационное решение для проведения платежей «Smart-касса»

Источник материала: Новости Дзержинска

Компания A1 представила инновационное кассовое решение «Smart-касса», которое способно заменить собой целый «парк» контрольно-кассовой техники.

Компактное и мобильное устройство «Smart-касса» сочетает в себе все необходимое для проведения платежей в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь. Один небольшой прибор способен заменить собой сразу несколько девайсов: кассовый аппарат, принтер для печати чеков и средство контроля налоговых органов.

«Smart-касса» фиксирует денежные расчеты между покупателем и продавцом, печатает фискальные чеки и пересылает необходимые данные в налоговые органы. Все данные, передающиеся в систему контроля кассового оборудования, шифруются криптографической защитой, что позволяет обеспечить безопасность транзакции.

Среди других преимуществ устройства – простой и интуитивно понятный интерфейс, в котором легко разберется даже новичок. Партнером решения «Smart-касса» выступает оператор программной кассы ООО «АЙЭМЛЭБ».

Универсальность решения «Smart-касса» позволяет его использовать даже там, где нет возможности разместить громоздкую кассовую технику. Новое предложение от А1 идеально подойдет для работы различных служб доставки, объектов выездной торговли, небольших торговых точек.

Приобрести решение «Smart-касса» могут клиенты компании А1 из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые готовы подключиться или обслуживаются на тарифных планах линейки «Бизнес Анлим». Устройство можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев от 16 рублей в месяц. При этом разовые платежи за регистрацию программной кассы в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» и АИС ПКС обойдутся всего в 38 рублей.

Подробности – на официальной странице A1 в Facebook, через онлайн-чат на сайте www.A1.by, сообщество компании в Viber, а также по единому телефону контакт-центра – 150.