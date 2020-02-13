ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мартынов: можно было бы позволить срочникам параллельно учиться в учебных заведениях

13.02.2020 16:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Идёт в стаж, сохраняется место работы и общежитие. Что изменилось для солдат-срочников

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Что мы можем ещё сделать на перспективу с учётом возможностей нашего государства для повышения социального статуса, престижности службы? Вот что мы должны сделать, чтобы служить в армии было престижно, выгодно и давало ещё больше высокий социальный лифт для тех, кто это сделал – для мужчин молодых?

Мартынов: можно было бы позволить срочникам параллельно учиться в учебных заведениях

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я начну с того, что если посмотреть статистику в процентном соотношении на момент призыва в Вооружённые силы молодых людей, сколько идут с желанием проходить службу в Вооруженные силы, сколько относятся к этому негативно и сколько к этому относятся, будем говорить так, вроде бы: призовут – значит пойду, не призовут – не пойду. Так вот статистика на начальном этапе – это 30% тех, которые идут в Вооружённые силы служить с желанием, ещё процентов 30-40 – это те, которые не хотят служить, остальные – которые относятся безразлично к этому просто: если призвали – значит, я пойду служить, не призвали – значит, не пойду служить.

Но к моменту уже увольнения из Вооружённых сил статистика меняется кардинально. Уже 70%  и более на сегодняшний день – это те, которые отзываются о службе в Вооружённых силах достаточно положительно, что это тот институт, который они, всё-таки, прошли, и достаточно полезен и нужен для того, чтобы, действительно, он стал и состоялся как мужчина, он стал и состоялся как гражданин своей страны. Это немаловажный, наверное, аспект. 

Поэтому те меры, которые сейчас предпринимает и предприняло уже министерство обороны в вопросах повышения престижа службы в Вооружённых силах, они очень актуальны и правильны. И я думаю, что в этом направлении надо двигаться и дальше, и предусматривать и следующие какие-то шаги и этапы к тому, чтобы стимулировать службу в Вооружённых силах. Я скажу, что, может быть, можно было бы предусмотреть и вопросы такие, которые бы позволяли военнослужащим, которые служат, и параллельно учиться в учебных заведениях, не отрываясь от учёбы. Это и то, что был поднят вопрос о том, чтобы дать возможность, может быть, на сегодняшний день тех, кто работает в агропромышленном комплексе и каким-то образом работать могли они в агропромышленном комплексе, и тем самым они могли бы проходить службу. Пускай даже это будет служба в резерве. Это немаловажный аспект. Сегодня, я знаю, над этим вопросом министерство обороны работает. Они занимаются этим вопросом, просчитывают эти вопросы. И я думаю, то же самое решение какое-то в этом направлении будет принято. И соответственно, наверное, надо работать и с молодёжью, в целом, в том плане, чтобы им рассказывать, разъяснять о том, что такое служба в Вооружённых силах. Ведь только что, если мы будем говорить о 57-ой статье конституции, что это священная обязанность и священный долг – этого мало. Это нужно показать на практике, что, действительно, защита своего Отечества – это, действительно, священный долг и обязанность. Потому что если ты гражданин своей страны, ты должен свято любить свою страну, ты должен свято любить свой дом, ты должен свято любить свою семью. И соответствующим образом ты должен к этому так и относиться, и быть готов к тому, чтобы в необходимый момент защитить свою страну, землю, свою семью. Я считаю, что где-то вот в этом направлении, наверное, и надо подымать престиж, и работать в этом направлении.

Люди в материале: Игорь Мартынов
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Срочную службу в армии обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Идёт в стаж, сохраняется место работы и общежитие. Что изменилось для...
 
Новости дня
Новости разные
 
А1 представил инновационное решение для проведения платежей «Smart-касса»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика