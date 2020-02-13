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Сегодня утром дедушка на автомобиле Ауди-100 на ул. Гродненской сбил бабушку
13.02.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня, 13 февраля 2020 года около 07:20 часов. По предварительной информации: 71-летний житель Бреста управлял автомобилем «Ауди 100» и двигался по улице Гродненской.
На перекрестке с улицей Гоздецкого водитель при осуществлении маневра правого поворота совершил наезд на 60-летнюю брестчанку, которая пересекала проезжую часть по обозначенному, регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила травмы. После оказания медицинской помощи была отпущена домой. Проводится проверка.
Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимовежливы.
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Дорожная авария произошла сегодня, 13 февраля 2020 года около 07:20 часов. По предварительной информации: 71-летний житель Бреста управлял автомобилем «Ауди 100» и...
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