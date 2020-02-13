Сегодня утром дедушка на автомобиле Ауди-100 на ул. Гродненской сбил бабушку

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 13 февраля 2020 года около 07:20 часов. По предварительной информации: 71-летний житель Бреста управлял автомобилем «Ауди 100» и двигался по улице Гродненской.





На перекрестке с улицей Гоздецкого водитель при осуществлении маневра правого поворота совершил наезд на 60-летнюю брестчанку, которая пересекала проезжую часть по обозначенному, регулируемому пешеходному переходу.





В результате ДТП женщина получила травмы. После оказания медицинской помощи была отпущена домой. Проводится проверка.







ГАИ напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, пешеходы, в свою очередь, перед тем как переходить дорогу обязаны убедиться в безопасности перехода.





Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимовежливы.