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Сегодня утром дедушка на автомобиле Ауди-100 на ул. Гродненской сбил бабушку

13.02.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 13 февраля 2020 года около 07:20 часов. По предварительной информации: 71-летний житель Бреста управлял автомобилем «Ауди 100» и двигался по улице Гродненской.

Сегодня утром дедушка на автомобиле Ауди-100 на ул. Гродненской сбил бабушку

На перекрестке с улицей Гоздецкого водитель при осуществлении маневра правого поворота совершил наезд на 60-летнюю брестчанку, которая пересекала проезжую часть по обозначенному, регулируемому пешеходному переходу.

Сегодня утром дедушка на автомобиле Ауди-100 на ул. Гродненской сбил бабушку

В результате ДТП женщина получила травмы. После оказания медицинской помощи была отпущена домой. Проводится проверка.

Сегодня утром дедушка на автомобиле Ауди-100 на ул. Гродненской сбил бабушку


ГАИ напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, пешеходы, в свою очередь, перед тем как переходить дорогу обязаны убедиться в безопасности перехода.

Сегодня утром дедушка на автомобиле Ауди-100 на ул. Гродненской сбил бабушку

Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимовежливы.

 
Теги: Брест
 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня, 13 февраля 2020 года около 07:20 часов. По предварительной информации: 71-летний житель Бреста управлял автомобилем «Ауди 100» и...
 
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